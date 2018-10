Osterburken.Elternworte prägen Kinder für ihr ganzes Leben. Unter dem Titel „Kinder und Jugendliche inspirieren statt kritisieren“ veranstaltet das GTO am morgigen Dienstag um 19 Uhr einen Impulsvortrag mit dem Ziel, Eltern und Pädagogen für die Kraft und Wirkung ihrer Worte zu sensibilisieren . Die Kommunikationstrainerin Sabine Nerl zeigt anhand von zahlreichen Beispielen auf, was Kinder und Jugendliche wirklich hinter alltäglichen Aussagen von Erziehungsberechtigten verstehen und wie sich diese auf ihr Verhalten, ihre Persönlichkeitsentwicklung und damit ihren zukünftigen Erfolg auswirken. Willkommen sind alle interessierten Eltern, Lehrer und pädagogisches Fachpersonal. Die Veranstaltung ist kostenfrei, Spenden für den Verein der Freunde und Förderer des GTO sind willkommen. Platzreservierung per E-Mail an sekretariat@gto-osterburken.de sind möglich.

