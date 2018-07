„Integrationsarbeit mit den Geflüchteten ist auf einem guten Weg“

Anzeige

Lehrstellen wurden gefunden im Kfz-Bereich, als Industriemechaniker, in der Papierherstellung und in der Altenpflege. Arbeitsplätze gibt es bei Würth, bei Glassline, in einem Bauunternehmen, im Schwimmbad, als Küchenhilfe in einem Restaurant, bei der Post, in einer Schreinerei und in einer Gärtnerei. Ein früherer „Adelsheimer“ studiert seit einem Jahr bei SAP Wirtschaftsinformatik.

Kinder besuchen die Grundschule

Von den 18 Kindern gehen die meisten (sehr gerne) in die Adelsheimer Grundschule und werden dort in einer eigenen Förderklasse betreut oder auch schon in den normalen Klassen mit beschult. Zwei Kinder können im neuen Schuljahr die Realschule beziehungsweise das Gymnasium besuchen. Besonders die Kinder haben sich schnell eingewöhnt dank der sehr guten Betreuung in Kindergarten und Schule. Sehr rasch wird ihnen Deutsch als Sprache des Landes, in dem sie leben, geläufig. Damit fördern sie auch die Sprechfähigkeit in ihrer eigenen Familie, sie werden zu Dolmetschern für die Eltern.

Freundschaften der Kinder untereinander bringen auch deren Eltern wiederum in Kontakt. Durch die Teilnahme an verschiedenen Vereinen (Fußball, Turnen, Zwergenturnen) und durch die Arbeitsstellen entstehen ebenfalls neue Kontakte. Dankenswerterweise helfen einige Adelsheimer und Sennfelder Bürger bei dieser Betreuung und unterstützen sehr aktiv die hilfreiche Arbeit der Migrationsberatung und der Integrationsmanagerin.

Sie begleiten die Familien bei Behördengängen, bei Arztbesuchen, bei Beratungen in Schule und Kindergarten, bei der Jobsuche.

Und sie machen gute Erfahrungen mit diesen sehr offenen Menschen. Oft wird man zum Essen oder zum Kaffee eingeladen und bekommt so Einblick in eine ganz andere Kultur.

