Integrationsarbeit trägt bereits Früchte

Die Stadt Adelsheim hat Immobilien zur Unterbringung von geflüchteten Menschen erworben. Im Brunnenrain 2 (Bild) hält sie eine Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft vor. Integrationsmanagerin Enja Mächtlen berichtete in der Gemeinderatssitzung über ihre Arbeit mit den Flüchtlingen, die in Adelsheim beispielhaft vom Helferkreis Asyl unterstützt wird. © Daniela Käflein

„Integration passiert genau dann, wenn Nationalität keine Rolle mehr spielt“, erklärte Integrationsmanagerin Enja Mächtlen in der Adelsheimer Gemeinderatssitzung.

Adelsheim. Dass Adelsheim in Bezug auf die Flüchtlingsarbeit gut aufgestellt ist, wurde beim Bericht von Integrationsmanagerin Enja Mächtlen in der Gemeinderatssitzung am Montagabend deutlich. Ihr Bericht über die

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4478 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.07.2018