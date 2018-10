Ist der Verkauf eine Lösung?

Die Finanzsituation ihres Kindergartens beschäftigt die Kirchengemeinde Sennfeld. In einer Veranstaltung am Montagabend werden mögliche Lösungen diskutiert.

Sennfeld. „Finanznot des evangelischen Kindergartens – führt der Verkauf des Kindergartengebäudes an die Stadt Adelsheim zu einer Lösung?“ – So lautet das Thema einer Informationsveranstaltung am Montag, 22. Oktober, um 19.30 Uhr im Gemeindehaus Sennfeld. Veranstalter ist der Kirchengemeinderat.

Hintergrund ist die schwierige Finanzlage der Kirchengemeinde. Sie erhält für den Betrieb des Kindergartens zwar eine Zuweisung aus Karlsruhe aus Mitteln der Kirchensteuer und bekommt auch nach bestehenden Verträgen Geld von der Stadt Adelsheim – gut 90 Prozent des „Abmangels“ sind es aktuell. Doch es bleibt eine erhebliche Lücke von rund 10 000 Euro in diesem Jahr und 8500 Euro im nächsten Jahr, die von der Kirchengemeinde zu finanzieren ist. „Das macht zehn Prozent unseres Haushalts aus“, so Pfarrer Dr. Roser: „Geld, das wir nicht haben.“

In dieser Situation habe die Stadt Adelsheim der Kirchengemeinde angeboten, das Kindergartengebäude in der Bahnhofstraße zu erwerben. Das hätte für die Gemeinde einige Vorteile, so Dr. Markus Roser auf Nachfrage. „Wir wären die Baulast los“. Müsste zum Beispiel ein neues Dach her, dann müsste die Stadt zahlen. Momentan muss sich die Kirchengemeinde an baulichen Aufgaben zu 25 Prozent beteiligen.

Zudem kann die Kirchengemeinde sich die Pflichtrücklage und damit rund 2700 Euro sparen, die sie bislang für das Haus vorhalten muss. „Wir wären dann Mieter in einem Gebäude, das uns bislang gehörte“, bringt Roser es auf den Punkt. Er stellt aber auch klar: Zwar brächte der Verkauf der Gemeinde Geld. Doch bei den Betriebskosten wird es trotzdem weiter eine Lücke geben.

Ein Baustein für die Zukunft könnte ein Förderverein sein, der mit Veranstaltungen und deren Erlösen etwas Geld in die Kasse spült – auch das wird am Montagabend Thema sein. Ein solcher Verein könnte auch die Identifikation mit dem Ort und der Einrichtung stärken, so Roser.

„Grundsätzlich ist es für eine Kirchengemeinde immer schön, wenn sie nicht für den Unterhalt des Gebäudes zuständig ist“, erklärt Dekan Rüdiger Krauth auf Nachfrage. Zu den Details wollte und konnte er sich jedoch nicht äußern. Das sei Sache der Gemeinde und Bürger vor Ort.

Kein konkretes „Angebot“

Bürgermeister Klaus Gramlich relativiert das Wort „Kaufangebot“. Zwar habe es bereits Gespräche gegeben, doch noch nichts Verbindliches. „Wenn die Kirchengemeinde die Notwendigkeit sieht, ist bei uns die Bereitschaft da.“ Der Gemeinderat habe sich jedoch noch nicht mit der Thematik befasst. Sie steht auch aktuell nicht auf der Tagesordnung der parallel stattfindenden Gemeinderatssitzung in Adelsheim.

Der Kindergarten in Sennfeld wurde bereits im Jahr 1856 gegründet und wird heute als zweizügige Einrichtung geführt, da die Kinderzahlen auch in Sennfeld steigen – einerseits eine erfreuliche Tatsache, doch dadurch steigen natürlich auch die Kosten, so Dr. Roser. Die Kirchengemeinde betreibt den Kindergarten mit einer Betriebserlaubnis für aktuell 44 Plätze. Auch zehn Plätze für Kinder unter drei sind darunter. „Das ist uns ganz wichtig“, so Roser. „Der Kindergarten wurde mehrfach saniert und auf modernstem Stand“, ist auf der Internetseite des Kirchenbezirks zu lesen. Zusätzlich zum Regelkindergarten wird eine Ganztagsbetreuung mit Essensangebot und verlängerten Öffnungszeiten angeboten.

Am Montagabend möchten Pfarrer Dr. Roser und der Kirchengemeinderat die Situation darstellen und die Frage eines Verkaufs ergebnisoffen in den Raum stellen.

„Emotionale Geschichte“

Die Variante Verkauf „klingt gut“, räumt Dr. Roser ein. Er zögert dabei etwas, denn „das ist eine emotionale Geschichte“. Wichtig ist ihm, dass die Bürger und Gemeindemitglieder ihre Meinung sagen und sich nach Möglichkeit auch einbringen, um den Erhalt des Kindergartens zu unterstützen. „Was wir alle nicht wollen, ist, dass der Kindergarten zumacht.“

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.10.2018