Jahrgang 1947/48 tauschte Erinnerungen an die Schulzeit aus

Adelsheim.Der Höhepunkt beim Klassentreffen des Jahrgangs 1947/48 am Samstag in Korb war nach 56 Jahren das Wiedersehen mit dem ehemaligen Klassenlehrer Hans Reinhard. Für die Organisation waren Helga Geiger, Walter Hochwald und Gustl Speckhardt verantwortlich. Gustl Speckardt begrüßte am Vormittag im Landgasthof „Krone“ seine ehemaligen Mitschüler sowie Hans Reinhard und dessen Ehefrau. Die Vollendung des 70. Lebensjahres sei ein Grund zum Feiern und zum Wiedersehen, so Speckardt. Nach dem Mittagessen wurden die Gräber der verstorbenen Mitschülern besucht. Im Anschluss folgte ein Rundgang durch die Seestadt und zu den historischen Gebäuden. Danach wurde in fröhlicher Runde über Streiche aus der Schulzeit und sonstige Begebenheiten berichtet. Hans Reinhard zeigte Fotos aus der Schulzeit. Zuletzt versprachen sich alle, in fünf Jahren wieder ein Klassentreffen durchzuführen. Bild: Jürgen Häfner

© Fränkische Nachrichten, Montag, 08.10.2018