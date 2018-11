Je mehr Angebote, desto weniger Gewalt gibt es

Zentrale Zugangsabteilung: Jeder jugendliche Straftäter in Baden-Württemberg landet erst einmal in Adelsheim. Dann wird entschieden, ob die Gefangenen bleiben oder verlegt werden. Zurzeit stoßen die Gefängnisse in Baden-Württemberg an ihre Kapazitätsgrenzen. Auch in Adelsheim. Das begünstigt Aggression und Gewalt. Mit einigen außergewöhnlichen Projekten versucht Anstaltsleiterin Katja Fritsche gegenzusteuern.