Jeder Stadtteil muss auf einen Sitz verzichten

Anzeige

Auf Grund geänderter Rahmenbedingungen im Kommunalrecht soll die Hauptsatzung der Stadt Adelsheim überarbeitet werden. Ortsvorsteher Stahl informierte das Gremium zunächst über die einzelnen Inhalte und über mögliche Auswirkungen für den Stadtteil Leibenstadt.

Geplante Reduzierung

Schwerpunkt bei der Beratung war dabei die geplante Reduzierung der Sitze im Adelsheimer Gemeinderat. Unterschiedliche Rechenbeispiele nach Schlüsselzahlen in Abhängigkeit der Bevölkerungszahlen wurden erörtert und nach ausführlicher Diskussion konnte der Ortschaftsrat unter Abwägung aller „Besonderheiten“ und „Stimmungslagen“ dem Vorschlag der Verwaltung folgen und gab der Reduzierung von 18 auf 15 Sitze seine Zustimmung, wobei künftig jeder Stadtteil auf einen Sitz verzichten muss. Die unechte Teilortswahl wird beibehalten.

Entschädigung angepasst

Ebenfalls durch Änderung der Gemeindeordnung musste die Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit angepasst werden. Nach kurzer Beratung stimmte das Gremium dem vorliegenden Satzungsentwurf zu.

Anhaltende Regenfälle hatten dazu geführt, dass die Böden gesättigt waren und die Niederschläge somit fast ungehindert über die Ackerflächen in die Täler von „Heidelsgraben“ und „Hergstbach“ abflossen. Schnell stiegen die Pegel an und in den Abendstunden am 4. Januar kam es schließlich zur Überflutung der zentralen Ortslage. Dank des beherzten und besonnenen Einsatzes der Leibenstadter Feuerwehr und vieler ehrenamtlicher Helfer konnte jedoch größerer Schaden verhindert werden. Es hat sich aber auch gezeigt, dass eine Nachbesserung bei bereits umgesetzten Schutzmaßnahmen erforderlich ist. In diesem Zusammenhang waren sich die Räte darüber einig, dass dies eine Gemeinschaftsaufgabe ist, der sich alle stellen müssen. Angepasste Grundstücksbewirtschaftung, Schaffung zusätzlicher Rückhalteflächen und gezielte Ableitung seien Voraussetzung für eine kontrollierbare Hochwasserbehandlung und Absenkung möglicher Abflussspitzen.

Ableitung der Wassermassen

Als Sofortmaßnahme wurde für die unumgängliche Ableitung der Wassermassen über die freien Durchgänge um das Dorfgemeinschaftshaus die Anfertigung einer mobilen und gleichzeitig flexiblen Schutzwand vorgeschlagen, die aus Kostengründen in Eigenleistung angefertigt werden soll. Zur weiteren Festlegung künftiger Schutzmaßnahmen soll in naher Zukunft eine Orts- beziehungsweise Gemarkungsbegehung stattfinden. Da am 4. Januar das gesamte Stadtgebiet vom Hochwasser betroffen war, bedankte sich Bürgermeister Klaus Gramlich bei den Leibenstadtern ausdrücklich für die äußerst effektive Bekämpfung „ihres“ Hochwassers.

Aktuelle Förderung

Auch bei den Bürgerfragen wurde das Hochwasser angesprochen und Alwin Steiner bedankte sich im Namen der betroffenen Bürger für die großartige Unterstützung durch die Feuerwehr und beim Ortschaftsrat für die zügige Aufarbeitung des Ereignisses. Außerdem informierte Landwirt Ulrich Ilzhöfer, der im Rahmen der Schaffung von Retentionsflächen selbst Ackerland in Grünland umwandelte, über die aktuelle Förderung nach der Landschaftspflegerichtlinie Baden-Württemberg. Dieter Stahl

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.02.2018