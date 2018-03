Joachim Bade zum Vorsitzenden gewählt

Anzeige

Verbundenheit gezeigt

In der Versammlung wurden langjährigen und verdienten Mitglieder Ehrungen zuteil. Vertreter von befreundeten DLRG-Ortsgruppen, Rettungsorganisationen, Vereinen und Gemeinderat mit Bürgermeister Klaus Gramlich zeigten mit ihrem Besuch ihre Verbundenheit.

Nach der Begrüßung durch Vorsitzenden Jürgen Borger verlas Schriftführerin Karin Pauly das Protokoll der letztjährigen Jahreshauptversammlung.

Nach Angaben von Joachim Bade, Leiter des Einsatztrupps, besteht dieser aus drei Einsatztauchern und einem Berufsfeuerwehrtaucher, drei Einsatztauchern in Ausbildung, neun Signalmännern bzw. -frauen und einer frisch geprüften Signalfrau, 14 Gerätetauchern, vier Bootsführern sowie einer noch in Ausbildung befindlichen Person.

Bade ging auf die einzelnen Einsätze ein, unter anderem den Bootsunfall auf dem Neckar bei Obrigheim, die Suche nach einer Person im Neckar bei Zwingenberg, den Wachdienst am Breitenauer See und im Adelsheimer Freibad.

Jugendleiterin Sabrina Kaup berichtete über die Bezirksmeisterschaft in Walldürn, bei der man mit einer Mannschaft, drei Einzelschwimmerinnen und zwei Einzelschwimmern erfolgreich vertreten war. Unter anderem erreichte Niklas Schäfer den ersten Platz.

Die Jugend beteiligte sich auch bei der Gewässerreinigung des Fischereivereins, beim DLRG-Fest mit Vereinsmeisterschaften, beim Umzug anlässlich des Adelsheimer Volksfestes und beim Weihnachtsmarkt, zusammen mit „VISA“.

Mit dem Einsatzfahrzeug wurden 1529 Kilometer zurückgelegt, informierte Gerätewart Michael Groß. Mit den vereinseigenen Booten sei man auf dem Neckar und dem Breitenauer See unterwegs gewesen.

Technischer Leiter Marcellus Kaup gab bekannt, dass die jährliche GUV-Belehrung sowie die Funk- und Kfz-Einweisung für den Einsatztrupp durchgeführt wurden.

Der Schwimmkurs mit den 40 Teilnehmern wurde in den Bädern des Adelsheimer Eckenberg-Gymnasiums und des Ganztags-Gymnasium Osterburken durchgeführt. Darüber hinaus gab es einen Kurs zum Erwerb des Rettungsschwimmabzeichens, des Juniorretters und des Schnorcheltauchabzeichens. Bei den Rettungswachen am Breitenauer See konnten das Retten, Tauchen, Bootfahren, Funken und verschiedene Einsatzstrategien trainiert werden.

Insgesamt wurden durchgeführt: Anfängerschwimmkurs mit 40 Kindern, 29 Frühschwimmerprüfungen (Seepferdchen), 15 Mal Jugendschwimmabzeichen in Bronze, zwei in Silber und drei Mal in Gold, ein Mal Deutsches Schwimmabzeichen in Silber, zwei Mal Deutsches Rettungsschwimmabzeichen in Silber und drei Mal in Gold, einmal in Bronze, 14 Mal Deutsches Rettungsschwimmabzeichen in Silber (Wiederholung), 738 Wachstunden und 21 Erste Hilfe Leistungen, so Kaup abschließend.

Vorsitzender Borger gab anschließend bekannt, dass die Ortsgruppe von der Nichtschwimmerausbildung bis zum Einsatztrupp alle Sparten abgedeckt habe. Durch die Renovierung des Bades im EBG musste man ins GTO-Bad nach Osterburken ausweichen.

Schatzmeister Thorsten Jost legte die Einnahmen und Ausgaben offen. Jürgen Roth und Frauke Remmler bestätigten eine einwandfreie Kassenführung. Auf Antrag von Bürgermeister Gramlich wurde der Vorstand entlastet.

Vom Vorsitzenden Borger und Joachim Bade, Bürgermeister Klaus Gramlich und vom neuen Vorsitzenden des DLRG-Bezirks Frankenland, Thomas Zemmel, wurden Mitglieder geehrt (wir berichten noch).

Unter der Leitung von Thomas Zemmel wurde Joachim Bade zum Vorsitzenden und Jürgen Borger zu dessen Stellvertreter gewählt. Die seit 1980 dem Vorstand angehörenden Christa und Wilfried Berg wurden unter großem Applaus verabschiedet.

Den Reigen der Grußwortredner eröffnete Bürgermeister Klaus Gramlich. Das Stadtoberhaupt bezeichnete die Ortsgruppe als eine feste Größe im Verbund der Adelsheimer Hilfsorganisationen, dankte für die wichtige Ausbildung vom Nichtschwimmer zum Schwimmer und für die geleisteten Wachstunden im Freibad.

Grußworte

Thomas Zemmel überbrachte die Grüße vom DLRG-Bezirk Frankenland und wünschte weiterhin junge Mitglieder, damit kommende Lücken geschlossen werden können.

Weitere Grußworte entrichteten: Arno Theobald, DLRG-Ortsgruppe Hettingen, Jörg Rüdinger, DLRG-Ortsgruppe Osterburken, Josef Grammling (DRK Adelsheim und Sennfeld), Martin Nagel, Feuerwehrstadtkommandant, Elisabeth Baier (VISA) und Markus Stark (Fischereiverein).

Der neue Vorsitzende, Joachim Bade, gab zuletzt noch einen Ausblick auf das Jahr 2018. jüh

Dienstag, 13.03.2018