Jubilar hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht

Diese Leidenschaft sollte danach sein Leben bestimmen. Da war es für den Jubilar natürlich auch selbstverständlich, nach der Volksschule im Jahr 1942 eine Kochlehre zu absolvieren.

Bei einem Aufenthalt in der Neckar-Odenwald-Klinik in Mosbach im Dezember letzten Jahres sei ihm attestiert worden, dass er bisher der fitteste Patient in seinem Alter gewesen sei. Der Jubilar schilderte lückenlos den FN seinen Werdegang und wusste alle Geburtstage seiner acht Kinder, 18 Enkel und acht Urenkel. Im Jahr 1975 wurde für den „Ur-Mannheimer-Bub“ Schlierstadt im Bauland seine neue Heimat. Hier fühle er sich wohl und geborgen.

Emil Eduard Geier wurde am 1. März 1928 in Mannheim-Luzenberg geboren. Zusammen mit einer Schwester wuchs er in der „Wirtsfamilie“ auf. Am 14.11.1944 wurde das Gaststättengebäude seiner Eltern durch amerikanische Bombenangriffe völlig zerstört.

Nach Kriegsende und Abschluss seiner Lehre war er kurzfristig für die 7. US-Army in Mannheim-Seckenheim sowie in einem US-Offizierscasino als Koch beschäftigt. Er war von 1946 bis 1948 im Hotel „Rheinbrücken“ angestellt, in dem täglich bis zu 2000 Mittagessen ausgegeben wurden. Nach dem Wiederaufbau der Gaststätte seiner Eltern im Jahre 1949 war er im elterlichen Betrieb tätig.

Eine schicksalhafte Begegnung

Im Jahr 1950 stellte sich Paula Gottseelig als neue Küchenhilfe vor. Der Jubilar war von ihr so begeistert, dass er sagte: „Diese und keine Andere will ich als Ehefrau“, so der Jubilar im Gespräch mit dieser Zeitung. Am 1. September 1953 ehelichte er Paula Gottseelig. Aus der Ehe gingen drei Buben und fünf Mädchen hervor. Emil Geier arbeitete von 1956 bis 1968 bei der Firma „Estol“ in Mannheim. Im Jahr 1968 bis 1971 führte er die Gaststätte „Zum Bahnhof“ in Ladenburg und von 1971 bis 1975 die Gaststätte „Zum neuen Bahnhof“ in Mannheim-Waldhof.

Nachdem sein neues Haus in Schlierstadt im Jahr 1975 bezugsfertig war, zog er dort ein. Er arbeitete danach ein halbes Jahr als Koch in der Gaststätte „Tropfsteinhöhle“ in Buchen-Eberstadt. Nach einer Erkrankung konnte er kurzfristig nicht mehr weiterarbeiten.

Nach seiner Genesung war er bis zur Rente Ende 1978 mit verschiedenen Tätigkeiten im Reisegewerbe tätig. Zum heutigen Ehrentag gratulieren seine Ehefrau, sieben Kinder, 18 Enkel, acht Urenkel sowie Verwandte und Bekannte.

