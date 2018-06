Jungenteam erkämpft den ersten Platz

Anzeige

Adelsheim.„Erlebe ein Wochenende mit Deiner Crew. Nimm die Herausforderung an und bewirb dich mit deinem Team. Bei den Bundeswehr Olympix triffst du 500 Jugendliche aus ganz Deutschland, dein Team misst sich mit anderen Mädchen- und Jungenteams.“ – Mit diesem Aufruf für ein tolles dreitägiges Teamerlebnis wendete sich die Bundeswehr, Abteilung Jugendmarketing, auch in diesem Jahr an unternehmungslustige 16- bis 18-jährige Jungen und Mädchen. Das Ereignis der „ganz besonderen Art“ fand statt auf dem Gelände der Sportschule der Bundeswehr in Warendorf.

Beworben hatten sich auch vier Schüler des Eckenberg-Gymnasiums Adelsheim: Florian und Benjamin Pleitz (Schefflenz), Johannes Rommelfanger (Ravenstein) und Thorben Müller (Bödigheim). Das Quartett ist schon längere Zeit miteinander befreundet.

Hindernisrennen

Da die Brüder Pleitz bereits einmal an der gleichnamigen Veranstaltung teilgenommen hatten, wussten sie ziemlich genau, was auf sie zukommen würde: Ein Hindernisrennen in der Tradition der „Strongman“-Läufe über eine Distanz von acht Kilometern mit vielen Hindernissen, vornehmlich Wasser- und Kletterhindernisse. Körperliche und geistige Fitness und – vor allem – Teamwork würden gefordert sein.