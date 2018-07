Kaiserwetter zum Auftakt des Volksfestes

Anzeige

Nachdem bereits am Freitagabend im Stadtgarten ein DJ-Abend für alle jungen und jung Gebliebenen stattfand, präsentierten sich am Samstag nach dem Festumzug die Schlepperfreunde aus Leibenstadt auf dem Rossparkplatz und in der Seestadt luden Landfrauen, Gesangverein und Kirchenchor zum gemütlichen Kaffeenachmittag ein.

Gemäß dem Motto „Wir vereinen Tradition und Zukunft“ gab es am Samstagabend einen unvergesslichen Tanz- und Stimmungsabend mit den „Schwanbergstürmern“ und einer Mitmach-Hitparade mit vielen alten und neuen Hits. Im Stadtgarten spielte die vielversprechende Band „Syde“ bei lauem Open-Air-Wetter.

Der Sonntag wurde eingeläutet mit dem ökumenischen Festgottesdienst, der von Pfarrerin Angelika Bless und Pfarrer Kurt Wolf im Festzelt gehalten wurde. Im Anschluss daran spielte die Feuerwehr- und Stadtkapelle zum Frühschoppen auf, während es im Stadtgarten ein Weißwurstfrühstück gab. Der Sonntagnachmittag stand ganz im Zeichen der Gewerbetreibenden, die zu einem verkaufsoffenen Sonntag mit zahlreichen Aktionen einluden.

Außerdem gab es in Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverein Adelsheim eine interessante Ausstellung, die den Gästen einen Einblick in die zukünftige E-Mobilität gab. Hier stellten verschiedene Anbieter E-Bikes, E-Roller und E-Autos vor. Und um die Tradition nicht zu vergessen, gab es im Hof des Unterschlosses eine Oldtimer-Ausstellung, bei der ausschließlich Raritäten aus Adelsheim und seinen Ortsteilen zu sehen waren.

Gut besucht waren der Kaffeegarten in der Seestadt sowie der Flohmarkt, ebenso wie der GoKart-Parcours und der Bücherflohmarkt der Stadtbücherei. Für die kleinen Festbesucher gab es neben dem Noky-Spielmobil auch Kinderschminken der Kindergärten sowie das Knurps Puppentheater.

Gegen Abend gab es verschiedene Tanzvorführungen im Festzelt, bevor die Gäste anschließend beim „Trio Mahlwerk“ in musikalischen Erinnerungen schwelgen durften. Hier gab es deutsche und englische Rockmusik, Pop und Balladen der 70er, 80er und 90er Jahre, die mit mit ganz viel Leidenschaft vorgetragen wurden.

Programm heute

Der heutige Volksfestmontag beginnt traditionell ab 12 Uhr mit dem Mittagessen der Firmen, Behörden und Gäste. Am Nachmittag spielt die Jugendkapelle zur Unterhaltung im Festzelt auf und für alle die tagsüber noch nicht die Gelegenheit zum Festbesuch hatten, veranstaltet das Jugendhaus ab 16 Uhr eine „After-Work-Party“. Der Abend wird ganz im Zeichen der Siegerehrung des Volksfestschießens der Schützengesellschaft sowie der Preisverleihung der Visa-Tombola stehen, bevor die „Fröhlichen Dorfmusikanten“ aus Ballenberg zum Festausklang aufspielen werden.

Info: Weitere Bilder vom Adelsheimer Volksfest in einer Fotostrecke unter www.fnweb.de

© Fränkische Nachrichten, Montag, 02.07.2018