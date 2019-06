Klare Formen säumen den Weg

Merchingen.Nino Maaskola, dessen Skulptur in Merchingen zu finden ist, studierte von 2009 bis 2015 Freie Kunst und Bildhauerei an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe bei Professor Harald Klingelhöller.

Essenz des Materials einfangen

Der Meisterschüler gießt Metall, darunter zumeist Aluminium, Messing und Kupfer. Maaskola ist fasziniert vom Übergang eines Zustandes in einen anderen. Der junge Bildhauer will die Essenz des Materials für sich einfangen und den Prozess des Werdens und den Wandel des erstarrenden Materials sichtbar machen.

Für „Sculpture for the road“ fertigte der Künstler zwei großformatige Aluminiumgüsse.

Diese 1,80 Meter hohen Aluminiumplatten wurden zerbrochen, um vier großformatige Stelen entstehen zu lassen. Die Zufälligkeit in der Entstehung der Gussoberfläche wurde durch die Komponente der Zufälligkeit des Bruchs noch verstärkt.

Die genauen Bruchstellen lassen sich im Detail nicht voraus planen. Maaskola spielt hier auf verschiedene Weise mit den Gesetzmäßigkeiten des Materials Aluminium. Die gebrochenen Aluminium-Stelen wurden mit Stiften zur Halterung im Boden versehen.

Der Künstler wollte die vier Skulpturen am Rand des Radwegs in einem Waldstück platzieren. Die Oberflächenstruktur der Abgüsse soll sich in der Unregelmäßigkeit des Blattwerks des Waldes wiederfinden; die Aluminiumgüsse gehen durch ihre Struktur und Farbigkeit in der Baumlandschaft auf, verschmelzen mit ihr.

Eigene Präsenz im Raum

Ab einer gewissen Größe hat ein Stein eine andere Erfahrbarkeit, die Menschen nehmen seine Präsenz verändert wahr. So erlangen die wuchtigen Stelen hier eine eigene Präsenz im Raum.

Mit diesem Phänomen spielt Nino Maaskola ganz bewusst: Die klaren Formen der Güsse säumen den Weg, ihre Größe lässt sie wie ein Tor in eine andere Welt wirken. Hat der Besucher dieses erste Tor passiert, sieht er sich einem zweiten gegenüber.

Diese Wegstrecke, die Distanz der beiden Tore zueinander, bildet den ganzen Erfahrungsraum der Skulptur.

Bezug zu sich selbst wahrnehmen

Die Entfernung zwischen den Toren wird zu einem eigenen Raum. Wenn der Besucher sich auf diesen Weg begibt, soll er ein besonderes Bewusstsein entwickeln, Eindrücke der Natur intensiv aufnehmen und die Welt in Relation zu sich selbst bewusst wahrnehmen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.06.2019