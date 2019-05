Klaus Gramlich stellvertretender Ausschussvorsitzender

Adelsheim.Der Ausschuss für Schule, Kultur und Sport des Städtetags Baden-Württemberg hat seine Spitzenpositionen turnusmäßig neu besetzt.

Das 18-köpfige Fachgremium des Kommunalen Landesverbands wählte am Freitag in Heilbronn Bürgermeisterin Iris Mann aus Ulm an der Donau wiederum zu seiner Vorsitzenden. Als stellvertretender Ausschussvorsitzender wurde erneut Oberbürgermeister Jörg Lutz aus Lörrach gewählt.

Als weiterer stellvertretender Ausschussvorsitzender wurde Bürgermeister Klaus Gramlich aus Adelsheim erstmals berufen. Alle Voten ergingen einstimmig.

Geschäftsführendes Vorstandsmitglied Oberbürgermeisterin a. D. Gudrun Heute-Bluhm gratulierte den Gewählten und dankte ihnen für die Übernahme dieser wichtigen und verantwortungsvollen Funktionen im Interesse der Städte und Gemeinden.

Dem Städtetag Baden-Württemberg gehören 189 Kommunen mit Einwohnerzahlen zwischen mehr als 600 000 und etwa 3000 mitgliedschaftlich an.

Der Verband vertritt die Interessen seiner Mitglieder, insbesondere gegenüber Land, Bund und EU. Er unterrichtet seine Mitglieder über das kommunalpolitisch relevante Geschehen und aktuelle Entwicklungen im Verwaltungsbereich, berät und unterstützt die Städte, organisiert den Erfahrungsaustausch unter ihnen und veröffentlicht Empfehlungen und Hinweise für die kommunale Verwaltungspraxis.

Städtetagspräsident ist Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz aus Mannheim. Der Verband hat seinen Sitz in Stuttgart.

