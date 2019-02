Kleinbus überschlug sich: Acht Verletzte

Adelsheim.Ein mit acht Personen besetzter Kleinbus kam am gestrigen Mittwoch von der Fahrbahn ab und überschlug sich: Der 25-jährige Fahrer des Ford Transit war gegen 14.30 Uhr auf der Landesstraße von Adelsheim in Richtung Sennfeld unterwegs. Ersten Angaben nach soll ihm in einer langen Linkskurve ein weißer Lkw aus Richtung Sennfeld entgegengekommen sein. Dieser soll leicht mittig gefahren sein, weshalb der 25-Jährige nach rechts auf den Seitenstreifen ausweichen musste. Anschließend übersteuerte er seinen Kleinbus und kam nach links von der Straße in einen Acker ab. Hierbei überschlug sich das Fahrzeug mindestens einmal. Bei dem Unfall wurde eine Person schwer und sieben weitere leicht verletzt. An dem Ford entstand Totalschaden in Höhe von rund 20 000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Verkehrskommissariat Tauberbischofsheim unter Telefon 09341/ 60040 entgegen. Bild: Helmut Frodl

