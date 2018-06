Konzert der Bläserklassen

Anzeige

Adelsheim.Am Donnerstagabend gestalteten die Bläserklassen fünf und sechs des Eckenberg-Gymnasiums (EBG) in der „Kleinen Aula“ ein gemeinsames Konzert. Sie präsentierten ihrem Publikum im Unterricht erarbeitete Stücke, sowohl solistisch mit Klavierbegleitung als auch im jeweiligen Klassenorchester.

Für die Fünftklässler war es ihr erster Auftritt am EBG. Trotz Aufregung hatten die Schüler Freude am Musizieren und trugen mit großer Begeisterung am Ende alle zusammen ein Stück vor, bei dem die beiden Posaunisten Fridolin Meinert (Klasse fünf) und Lucas Zeller (Klasse sechs) als Solisten auftraten. Danach verlangte das Publikum sogar eine Zugabe. Zu der angenehmen Atmosphäre hat unter anderem auch die Bewirtung der Schülerinnen des vierstündigen Musikkurses der Jahrgangsstufe eins in der Pause beigetragen.

Die in den Bläserklassen unterrichtenden Musiklehrerinnen, Beatrix Huber-Lohse, Lilli Weitzel und Christine Schnur, begleiteten die solistischen Beiträge am Klavier. Catrin Schäfer (Klasse zehn), die zurzeit eine Musikmentorenausbildung absolviert, dirigierte eines der Stücke der Bläserklasse fünf. Alle anderen Stücke wurden von Beatrix Huber-Lohse dirigiert. Lilli Weitzel leitete durchs Programm. jüh