Kooperation Jahr für Jahr weiter ausgebaut

Adelsheim.Auch in diesem Jahr besuchte eine Delegation amerikanischer Lehrer Adelsheim, das Landesschulzentrum für Umwelterziehung (LSZU), das Eckenberg-Gymnasium und zum ersten Mal auch die Martin-von-Adelsheim Schule.

Das Goethe Institut in Washington D.C. und in Bonn organisiert unter dem Motto „Wunderbar together“ Studienreisen für amerikanische Lehrer mit dem Ziel, innerhalb von 14 Tagen ein aktuelles, vielschichtiges Bild der deutschen Bildungslandschaft und Gesellschaft zu vermitteln. Adelsheim ist mittlerweile eine feste Station im Programm der Amerikaner. Alles begann vor vier Jahren mit einem kurzen Zwischenstopp von knapp drei Stunden Dauer. Das Goethe Institut plante eine Rundreise im Rahmen des „Transatlantic Outreach Program“ und suchte nach einer Bildungseinrichtung, die sich mit dem Thema Umwelt befasst. Sie fanden das LSZU in Adelsheim und planten einen kurzen Besuch auf dem Weg von Frankfurt nach Stuttgart ein.

Konzept ausgebaut

Der Aufenthalt in Adelsheim wurde von den Teilnehmern so geschätzt, dass er nicht nur jedes Jahr wiederholt wurde, sondern immer weiter ausgebaut werden konnte. Die Begegnungen mit Schulklassen, die eine umweltbezogene Projektwoche durchführen, sowie die Hospitation bei der Referendarsausbildung im Fach NWT (Naturwissenschaft und Technik) des Seminars Heilbronn sorgten bei den Gästen für Begeisterung. In den folgenden Jahren wurden dann auch das Eckenberg-Gymnasium miteinbezogen – zunächst die Kollegen bei einem gemeinsamen Grillabend und im vergangenen Jahr dann auch der Unterricht am EBG. Im fünften Jahr der Zusammenarbeit dauerte der Besuch von Sonntag bis Mittwoch. Es wurden Kontakte zu allen am Schulleben Beteiligten geknüpft, Kooperationspartner besucht und sogar ein Klassenausflug in die Experimenta nach Heilbronn begleitet. Zum ersten Mal verbrachten die Besucher einen ganzen Vormittag an der Schule, wo sie die Besonderheiten der Gemeinschaftschule unmittelbar erleben durften.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.07.2019