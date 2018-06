Kundgebung in Rosenberg

Anzeige

Rosenberg.Eine Kundgebung für bessere Bahnverbindungen findet am Samstag, 16. Juni, um 9.30 Uhr am Park- und Ride-Platz im Dörrhöferweg am Bahnhaltepunkt statt. „Wenn wir von der Politik wahrgenommen werden möchten, sollten wir unseren Wunsch mit möglichst vielen Menschen unterstreichen“, so Bürgermeister Gerhard Baar in seinem Aufruf zur Kundgebung.

Zu lange hätten die Rosenberger bereits vergeblich auf eine Verbesserung der Anbindung an den Bahnsteigen.

Die Bevölkerung ist deshalb aufgerufen zu dieser Kundgebung zu kommen. Die Dauer liegt bei etwa 30 Minuten.