Kurpfälzisches Kammerochester gastiert

Adelsheim.Mit einem Programm, das ihm auf den Leib geschnitten sein dürfte, ist das Kurpfäzische Kammerorchester Mannheim einmal mehr zu Gast beim Fränkischen Madrigalchor in Adelsheim.

Der Konzertabend am Sonntag, 18. November, ist ganz den Spätwerken Mozarts gewidmet. Zunächst erklingt das Klarinettenkonzert, KV 622, eines seiner letzten vollendeten Werke. Vor allem das Thema des zweiten Satzes dürfte vielen bekannt sein, wurde und wird es doch immer wieder in anrührenden Filmszenen zitiert.

Der aus Thüringen stammende und an der Buchener JMK-Musikschule unterrichtende Robert Dreksler ist der Soloklarinettist dieses Abends und zeigte erst kürzlich bei Aufführungen in der Region, wie sehr er in diesem Werk auflebt. Das Publikum darf gespannt sein auf den musikalischen Dialog zwischen einem genialen Musiker und einem exzellenten Orchester. Den zweiten Teil des Abends bildet dann das unvollendet gebliebene Requiem, KV 626.

Dieter Kaiser erarbeitete mit dem Madrigalchor die sogenannte Süßmayerversion, verzichtet dabei aber auf dessen Sanctus und Benedictus zugunsten einer möglichst Mozart-authentischen Aufführung. Die Gesangssolisten des Abends sind dem Adelsheimer Publikum aus vergangenen Konzerten bereits bestens vertraut: Kerstin Paukner, Sopran; Judith Ritter, Alt; Thomas Jakobs, Tenor und Joachim Herrmann, Bass. Den Orgelpart in der Marienkirche übernimmt Beatrix Huber-Lohse.

Wie immer liegt die musikalische Gesamtleitung bei Dieter Kaiser. Das Konzert in der Marienkirche beginnt um 18 Uhr.

