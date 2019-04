Lager soll im Oktober in Betrieb gehen

Im Adelsheimer Businesspark siedelt sich ein weiteres Unternehmen an: Die Spedition Hein aus Hardheim baut ein 4500 Quadratmeter großes Logistiklager.

Adelsheim. Durch die neue Umgehungsstraße Adelsheim/Osterburken mit dem Eckenbergtunnel und der noch im Bau befindlichen Seckachtalbrücke wird die Verkehrsinfrastruktur durch eine direkte Anbindung an die Autobahn entscheidend verbessert und die Industrieansiedelung im Adelsheimer Businesspark kommt auf Touren. Am Donnerstagvormittag erfolgte der Spatenstich für das neue, 4500 Quadratmeter große Logistiklager der Spedition Hein aus Hardheim.

Die Geschäftsführer der Spedition, Oliver Hein und Richard Tomazini, begrüßten hierzu den Adelsheimer Bürgermeister Klaus Gramlich, den Bundestagsabgeordneten Alois Gerig, den Prokuristen der Volksbank Franken, Lothar Weber, den Prokuristen der Baufirma Böpple, Silvio Mikolasch, sowie Mitarbeiter der Firma und Vertreter der Stadtverwaltung.

Neues Kapitel

Die Spedition Hein sei ein modernes und innovatives Logistikunternehmen, das sich im nationalen und internationalen Transportmarkt erfolgreich etabliert habe, so Oliver Hein. Die Spedition verfüge über 50 Sattel- und Gliederzüge, Kleinbusse, sowie 7,5-Tonner und 12-Tonner für Nah- und Fernverkehr. 120 Mitarbeiter verdienen ihr tägliches Brot, informierte Hein. Der heutige Tag sei für die Spedition ein besonderer Tag und ein sichtbarer Anfang eines neuen Kapitels in der Firmengeschichte, denn mit dem Start der heutigen Baggerarbeiten erfolge die bisher größte Einzelinvestition, betonte der Geschäftsführer. Die Spedition bekomme unter dem Namen „Hort“ einen neuen Standort für die Lagerung und Betreuung der Kundenware. Man habe sich für den Businesspark Adelsheim entschieden, um noch näher bei den Kunden sein zu können. Die bald fertiggestellte Seckachtalbrücke mache diesen Standort hochattraktiv, da eine direkte Anbindung zur Autobahn bestehe. Darüber hinaus seien Bad Mergentheim und Mosbach bestens erreichbar, so Hein.

„Wir fühlen uns hier herzlich willkommen. Insbesondere die Stadtverwaltung Adelsheim hat daran nie einen Zweifel gelassen. Wir haben im Rathaus faire und verlässliche Partner gefunden“, resümierte Hein und dankte Bürgermeister Gramlich und seinen Mitarbeitern. Es werden mindestens zehn Arbeitsplätze nach Adelsheim verlegt beziehungsweise neu geschaffen, so Hein weiter. Es werde nun sichtbar das bewegt, was vor rund 1,5 Jahren als Idee begonnen habe und seit Dezember 2018 mit der Einreichung des Bauantrages konkret geworden sei.

„Wir wollen gemeinsam bis zum 30. September die Bauarbeiten beendet haben und am 1. Oktober den Betrieb aufnehmen.“ Hein dankte der Volksbank Franken, die seit über 40 Jahren ein steter verlässlicher und kompetenter Partner sei und dieses Projekt von Anfang an unterstützt und ermöglicht habe. Einen weiteren Dank entrichtete er an das gesamte Team der Spedition.

Sichtbares Zeichen

Bürgermeister Klaus Gramlich sagte in seiner Rede, die Gewerbeflächen hätten lange bis zur Besiedelung verharrt. Die Brücke der Umgehungsstraße sei ein sichtbares Zeichen der Verbindung zur Autobahn. Die Arbeitsplätze seien wichtig. Logistik bedeute Knoten in einem Netz zu flechten. Die Telekom habe zugesagt, jedes einzelne Grundstück mit Glasfaser zu versorgen.

Der Bundestagsabgeordnete Alois Gerig beglückwünschte die Familien Hein und Tomazini. „Ich freue mich, dass hier Leben einzieht nach der Realisierung Ortsumfahrung Adelsheim.“ Man würde diesen Betrieb ohne die Umgehungsstraße nicht bauen. Die Umgehungsstraße verbessere die Infrastruktur hier im ländlichen Raum. Es möge bis zur Fertigstellung alles unfallfrei verlaufen. Dieses Industriegebiet werde nun mit Leben erfüllt.

4500 Quadratmeter große Halle

Lothar Weber, Prokurist der Volksbank Franken, übermittelte die Grüße des Vorstands. Die Volksbank sei dankbar, dass sie bei der Realisierung dieses Projekt mitwirken könne. „Wir legen die Gelder unserer Kunden auch hier an“, betonte der Prokurist und wünschte für die Baumaßnahme ebenfalls alles Gute.

Der Prokurist der Baufirma Böpple, Silvio Mikolasch, stellte die Baumaßnahme vor. 20 000 Kubikmeter Erde würden bewegt, eine Hoffläche mit einer Fläche von 3000 Quadratmetern gepflastert und 4500 Quadratmeter große Halle erstellt. Er dankte für das entgegengebrachte Vertrauen.

Hein-Geschäftsführer Richard Tomazini dankte ebenfalls der Stadt für die Unterstützung bis hin zum unkomplizierten Bauantrag und zeigte sich erfreut darüber, dass er sich als Adelsheimer Bürger mit der Spedition hier ansiedeln dürfe. jüh

