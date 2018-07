Larissa Deimel mit der Traumnote 1,0

Bei der Verabschiedung der Abiturienten am EBG wurden Preise für sehr gute und hervorragende Leistungen, sowie Urkunden für einen Gesamtschnitt von 1,6 bis 2,0 ausgehändigt.

Larissa Deimel: Preis vom EBG für bestes Abitur (1,0), für sehr gute Leistungen in Englisch und Mathematik, Scheffel-Preis für besondere Leistungen in Deutsch und Ferry-Porsche Preis für herausragende Leistungen in Mathematik, Physik und Technik. Frederic Patka: Preis vom EBG für sehr gute Leistungen im Abitur (1,2), sehr gute Leistungen in Physik, Preis der Gesellschaft der Chemiker für bestes Abitur in Chemie und Preis von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft für sehr gute Leitungen in Physik. Aline Eckert: Preis vom EBG für sehr gute Leistungen im Abitur (1,1), für sehr gute Leistungen in Englisch und Geschichte. Georg von Fritsch: Preis vom EBG für sehr gute Gesamtleistungen im Abitur (1,4), Célestine Kranixfeld: Franz-Schnabel-Medaille für hervorragende Leistungen in Geschichte und Preis vom EBG für sehr gute Leistungen in Geschichte. Jonas Ams: Stober Preis Musik, Sebastian Scheuermann: Preis vom EBG für sehr gute Leistungen in Musik, Jakob Schleier, Fabian Rein und Benjamin Pleitz: ein Jahr kostenlose Mitgliedschaft in der „DPhG“ für sehr gute Leistungen in Physik, Franziska Florian: Preis von Südwestmetall für hervorragende Leistungen in Ökonomie, Miriam Beichert: Preis vom EBG für sehr gute Leistungen in Bildende Kunst, Jan Patrick Hiebert: Preis vom EBG für sehr gute Leistungen in Geschichte.

Mit einem Lob wurden ausgezeichnet: Eunike Schrempf, Anna Diemer, Vera Morschheuser, Fabian Rein, Franziska Florian, Sheila Wenzel, Nicole Rudi, Sarah Pauly, Jan-Patrick Hiebert, Angelina Riski, Kiara Neureiter, Célestine Kranixfeld, Jule Mendel, Miriam Beichert, Sebastian Kürpick, Sebastian Scheuermann, Benjamin-David Pleitz, Lisa Köhler und Jakob Schleier. jüh