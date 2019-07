Laufen für den guten Zweck

Großeicholzheim.Unter dem Motto „Machst du mit?“ veranstaltet die evangelische Kirchengemeinde Großeicholzheim-Rittersbach am Samstag, 21. September, ab 15 Uhr (Treffpunkt ist ab 14.30 Uhr an der Grillhütte) ihren zweiten Sponsorenlauf. Die Einnahmen gehen in diesem Jahr je zur Hälfte in den Neubau des Gemeindehauses in Großeicholzheim und in das Schulsozialprojekt „Baobab“ in Nigeria.

Jeder, der gerne zu Fuß unterwegs ist, ob beim Joggen oder Nordic Walking, ob Kind, Jugendlicher oder Erwachsener, ist willkommen.

Auf einer zuvor festgelegten Strecke (Start: Grillhütte, Länge: 2,1 km) werden die Teilnehmer versuchen, innerhalb von zwei Stunden möglichst viele Runden zu laufen. Pro Kilometer bekommen sie von Sponsoren, die sie zuvor aus ihrem Familien- und Bekanntenkreis angefragt haben, eine zuvor vereinbarte Summe. Aus der Gesamtzahl der Runden ergibt sich das Spendenergebnis jedes Läufers.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.07.2019