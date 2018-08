Lernstoff vertiefen

Adelsheim.Mit 47 Sommerschulen ermöglicht das baden-württembergische Kultusministerium mehr als 1300 Schülern ein Bildungsangebot in den Ferien, das Lernen und Freizeit verbindet. In diesem Jahr gibt es 33 Standorte an weiterführenden Schulen, die für Schüler ab Klassenstufe 7 offen sind. Die Sommerschule der Martin-von-Adelsheim-Gemeinschaftsschule in Kooperation mit der Forstbetriebsleitung Adelsheim mit dem Schwerpunkt „Forst/Natur“ ist vom 3. bis 7. September geöffnet.

„Mit den Sommerschulen geben wir den Schülern die Chance, schulische Unsicherheiten aufzuarbeiten und Lernstoff zu vertiefen, damit der Start ins neue Schuljahr gelingt“, sagt Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann. „In den Sommerschulen üben die Schüler gezielt und effizient schulische Inhalte und entdecken außerdem die Freude am Lernen. Deshalb ist das Sommerschulkonzept auch so erfolgreich.“,

Qualifizierte Lehrkräfte erarbeiten mit den Kindern und Jugendlichen täglich in kleinen Gruppen Stoff aus verschiedenen Fächern Deutsch, Mathematik oder Englisch. Vereine, Verbände und außerschulische Partner ermöglichen sportliche und kulturelle Aktivitäten oder machen Angebote mit den Schwerpunkten Natur und Umwelt, Technik, Kunst und Kreativität.

Das Kultusministerium fördert die Sommerschulen in diesem Jahr mit rund 600 000 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.08.2018