Letztes Jahr waren etwa 800 Besucher beim Kinomobil

Adelsheim.Das Kinomobil in Adelsheim kann inzwischen auf das siebte Jahr zurückblicken. Einmal im Monat fährt der weiße Transporter mit dem Kinomobil-Logo von Stuttgart nach Adelsheim.

Für jeden etwas im Gepäck

Dann hat der Filmvorführer von Kinomobil Baden-Württemberg jedes Mal drei Filme im Gepäck – einen für die Zielgruppe der Kinder, einen für die etwas Größeren und einen für Erwachsene. Die Kinder freuten sich 2018 über den süßen Bär Paddington, den Trickfilm-Stier Ferdinand und Weihnachten mit Hexe Lilli. Die meisten Kinder lockte Otfried Preußlers „Die kleine Hexe“ ins Kino. Nur knapp 100 Besucher wollten die Jugendfilme sehen. Die meisten Besucher konnten „Coco“, „Burg Schreckenstein 2“ und mit deutlichem Abstand „Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier“ verzeichnen.

Bei den Abendfilmen hießen die Kassenschlager „Maudie“, eine Liebesgeschichte über die kanadische Künstlerin Maud Lewis mit Sally Hawkins in Bestform, und die französische Komödie „Das Leben ist ein Fest“ mit 73 Besuchern. Insgesamt kamen im siebten Jahr seines Bestehens am Standort Adelsheim knapp 800 Kinomobil-Besucher. Bei der letzten Vorstellung im Jahr 2018 wurden, wie es Tradition ist, kleine Geschenke verteilt. Marlene Schmidt freute sich über ein Weinpräsent, Christa Scholz über einmal freien Eintritt, Claudia Prechtl über eine Autogrammkarte von Til Schweiger und Hannah Koronai über ein Pausengetränk.

„Es war eine gute Entscheidung, das Kinomobil nach Adelsheim zu lotsen. Es ist eine prima Ergänzung zum etablierten Theater-, Kleinkunst- und Konzertprogramm in unserer Stadt“, sagt Bürgermeister Klaus Gramlich, und fährt fort: „Ich freue mich, dass das Kinomobil viele treue Stammgäste hat, auch wenn die Besucherzahlen 2018 niedriger als im Jahr zuvor waren. Aber das folgt dem Trend der gesamten Kinobranche, die aufgrund der florierenden Streamingdienste in den letzten Jahren mit stark zurückgehenden Besucherzahlen kämpft.“

Filmvorführer Peter Renz von Kinomobil Baden-Württemberg preist die spezielle Atmosphäre, die sich nur in einem Kinosaal erzeugen lässt. Die ungeteilte Aufmerksamkeit erhält ein Film nur im Kino, das heimische Wohnzimmer könne da nicht mithalten. Andreas Wiltschko, der im Rathaus fürs Kinomobil zuständig ist, freut sich schon auf die Filme im neuen Jahr. Am 22. Januar kommen „Der kleine Spirou“, „Der Nussknacker und die vier Reiche“ und „Mackie Messer – Brechts Dreigroschenoper“. „Tabaluga – Der Film“, „Die Unglaublichen 2“ sowie „Bohemian Rhapsody“ laufen am 26. Februar. Am 26. März werden „Der kleine Drache Kokosnuss 2“, „Wildhexe“ und „Aufbruch zum Mond“ gezeigt.

Bei den Besuchern des Abendfilms kommt es besonders gut an, dass vor Beginn und während der Pause des Films Getränke und Fingerfood gereicht werden.

Für die Bewirtung zeichnen die Eltern einer Grundschulklasse verantwortlich. jüh

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.01.2019