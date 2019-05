Madrigalchor feiert 40-jähriges Bestehen mit Konzert am 1. Juni

Adelsheim.Gut aufgestellt präsentiert sich der Fränkische Madrigalchor im Jubiläumsjahr zum 40-jährigen Bestehen. Voll Spannung sehen die Sänger ihrem Frühlingskonzert entgegen, das in diesem Jahr in der Adelsheimer Marienkirche stattfindet. Grund dafür ist der Besuch des französischen „Ensemble vocale du Chesnay“ aus der Nähe von Paris. Gemeinsam mir diesem Chor hatte man im vergangenen Jahr ein Konzert in Versailles gestaltet. Nun steht der Gegenbesuch an. Unter dem Motto „Eine musikalische Begegnung“ werden die Zuhörer jeden Chor einzeln zu Gehör bekommen, das gemeinsam dargebotene „Confitebor tibi Domine“ von G. Pergolesi wird aber der Höhepunkt werden und sicht- und hörbares Zeichen gelebter deutsch-französischer Freundschaft sein. Wer die Aufführung im vergangenen Jahr erlebt hat, darf unter der Leitung der beiden Dirigenten Silvio Segantinti und Dieter Kaiser wieder ein herausragendes Chorerlebnis erwarten. Das Konzert findet am 1. Juni um 19 Uhr in der Adelsheimer Marienkirche statt. Der Eintritt ist frei, Spenden willkommen. Bild: Jürgen Häfner

