Mann von Lkw angefahren

Zimmern/Schlierstadt.Mit schweren Verletzungen wurde am Samstagmorgen, um 7.30 Uhr, ein 34-Jähriger im Straßengraben bei zwischen Zimmern und Schlierstadt gefunden. Der Mann war zwischen 3 und 4 Uhr zu Fuß in Richtung Schlierstadt unterwegs, als er offensichtlich von einem vorbeifahrenden Lkw gestreift und in den Graben geschleudert wurde. Dort blieb er bewusstlos liegen. Nachdem der Verletzte von einem Notarzt erstversorgt worden war, flog ihn ein Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Vorher konnte er noch erzählen, dass er angefahren wurde.