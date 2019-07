Martin Kleiber neuer Schulleiter am EBG

Adelsheim.Der neue Schulleiter des Eckenberg-Gymnasiums Adelsheim heißt Martin Klaiber. Zum 1. August löst er den 63-jährigen Meinolf Stendebach ab und tritt seine neue Stelle auf dem Eckenberg an.

Neue Herausforderung

„Ich freue mich riesig, dass es geklappt hat“, so der 52-Jährige im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. „Die Schule steht gut und und das Ganze ist für mich eine schöne, neue Herausforderung“, freut sich der Oberstudiendirektor.

Bereits seit 13 Jahren ist der neue Chef am EBG stellvertretender Schulleiter am Jagsttal-Gymnasium in Möckmühl. Ebenso lange ist Meinolf Stendebach inzwischen Schulleiter am EBG.

Mit dem Eckenberg-Gymnasium übernimmt Klaiber eine hervorragend aufgestellte Schule mit insgesamt mehr als 360 Schülern. In der ganzen Region genießt das EBG, das mit dem Landesschulzentrum für Umwelterziehung (LSZU) sehr eng verbunden ist, einen ausgezeichneten Ruf.

Martin Klaiber bekleidete schon im Möckmühler Gymnasium die Aufgabe als Koordinator für die Organisation der Schule.

Stundenpläne zu erstellen und die Prüfungsplanung vorzunehmen sind für ihn also keine neuen Aufgabenbereiche. Mit ihnen war er schon vorher vertraut.

Klaiber unterrichtet die Fächer Physik, Mathematik, Informativ und NWT, wo es unter anderem um Naturphänomene geht.

Auch sein Vorgänger, Oberstudiendirektor Meinolf Stendebach ist Physiker. Und auch seine berufliche Laufbahn führte ihn unter anderem über Möckmühl.

Vor 13 Jahren wurde Stendebach zum Schulleiter am EBG ernannt, wo er viele Dinge auf den Weg brachte und seinen Teil dazu beitrug, dass das Adelsheimer Gymnasium einen so guten Ruf hat.

So wirkte er bei der Umsetzung des „Adelsheimer Modells“ mit. Daneben galt es, die Infrastruktur der Schule nicht aus den Augen zu verlieren und so fällt der Bau des „Forums“ in die Ära Stendebach.

Beginn am 1. August

Für die Schüler ging damit der lang gehegte Wunsch nach einer Cafeteria und einer Bibliothek in Erfüllung.

Nachdem Martin Klaiber seine Ernennungsurkunde erhalten hat, wird er seine neue Stelle in Adelsheim zum 1. August antreten. dani

