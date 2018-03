Martin-von-Adelsheim-Schule Kreismeister

Anzeige

Das Team trat mit sechs Schülern in der Besetzung Daniel Karsten, Dorian Ster, Louis Metz, Raphael Zöller, Lukas Herb und Alex Diz an, die alle zum Einsatz kamen, und war mit 6:0-Mannschaftspunkten unangefochtener Turniersieger am BGB in Buchen.

Bester Einzelspieler war an Brett zwei Dorian Ster mit 2,5 Punkten (aus drei Partien).

Aber auch Louis Metz, Raphael Zöller und Alex Diz blieben bei ihren Einsätzen ungeschlagen.

Die Vizemeisterschaft ging mit 3:3-Mannschafts- und 6,5 Brettpunkten an die Grundschule Götzingen mit Luca-Toni Ebel, Philipp Weick, Justus Rechner und Roman Ermilow knapp vor der Wimpina-Grundschule Buchen mit derselben Mannschaftspunktzahl, aber einem halben Brettpunkt weniger.

Nur drei Spieler

Die Wimpina-Grundschule trat nur mit den drei Spielern Ali Rezaei, Jonathan Keller und Esra Kaya an und verlor jeweils das vierte Brett kampflos.

Platz vier ging mit 0:6-Mannschaftspunkten an die Jacob-Mayer-Grundschule Buchen, die mit Reyyan Baldede, Marlon Kurz, Emina und Jona Stemmer in der Mannschaft antrat.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.02.2018