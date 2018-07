Anzeige

Adelsheim.Die Feuerwehr- und Stadtkapelle veranstaltet am Sonntag, 29. Juli, ihre „Matinee im Schlossgraben“ auf der Bühne im Schlossgraben des Adelsheimer Unterschlosses.

Die Kapelle wird dabei erstmals von ihrer neuen Dirigentin Isabel González Villar dirigiert, die seit Ende Mai die Proben leitet und zusammen mit den Musikern innerhalb kurzer Zeit ein anspruchsvolles und Konzertprogramm mit spanischem Akzent erarbeitet hat.

Isabel González Villar wurde in Pamplona/Spanien geboren und studiert an der Musikhochschule in Mannheim Blasorchesterleitung. Sie spielt Querflöte in verschiedenen Ensembles in Deutschland und Spanien und hat ihr eigenes Ensemble, das Duo „Almira“, ins Leben gerufen, mit dem sie erfolgreich in vielen Konzertsälen gastiert.