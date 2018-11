Matthias Nasellu wird in Freiburg zum Ständigen Diakon geweiht

Seckach/Freiburg.Für Matthias Nasellu aus Seckach ist Gott die Mitte, auf die sich sein ganzes Leben hin ausrichtet. „Ich habe die Gewissheit, dass Gott in meinem Leben eine entscheidende Rolle spielt“, sagt der 57-Jährige aus Seckach.

Seit 25 Jahren aktiv

„Er hat mich ermutigt, diesen Schritt zu gehen, nachdem ich es zugelassen habe.“ Am 25. November wird er zusammen mit fünf weiteren Männern in einem festlichen Gottesdienst im Freiburger Münster „Unserer Lieben Frau“ von Weihbischof Dr. Michael Gerber zum Ständigen Diakon geweiht.

In seiner Pfarrgemeinde St. Sebastian in Seckach ist er schon seit mehr als 25 Jahren aktiv, davon 20 Jahre als Pfarrgemeinderatsvorsitzender, als Kindergartenbeauftragter, Lektor, Kantor und Kommunionhelfer. Beim Dienst der Krankenkommunion im Seniorenheim und später als Vorstand der kirchlichen Sozialstation Adelsheim-Osterburken hat er dann gespürt, dass es ungemein bereichernd ist, kranken Menschen seelsorglich beizustehen und dadurch das diakonische Wesen der Kirche praktisch umzusetzen. So kam er über die Kranken- und Pflegepastoral zu seinem diakonischen Schwerpunkt und möchte nun als Seelsorger auch andere Menschen für den Dienst am Nächsten (diakonia) im Bereich der mobilen Krankenpflege gewinnen.

„Ein Feld, das in der Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnt und in dem sich kirchliches Wirken zeigen muss.“

Im Zivilberuf ist Matthias Nasellu Physikingenieur und Projektmanager, wo er im Nuklearbereich eine Einheit leitet, die sich mit der Entwicklung, Umsetzung und Überprüfung von Geschäftsprozessen im Sicherheits-, Qualitäts- und Umweltmanagement beschäftigt.

Zusätzlich wird er künftig als Diakon in seiner Seelsorgeeinheit wirken – schwerpunktmäßig in der Krankenpastoral der Sozialstation, aber auch im liturgischen Dienst, wie beispielsweise bei Wortgottesfeiern und Andachten, bei Taufen, Hochzeiten, Bestattungen sowie Hauskommunion.

Hörende Haltung

„Im Glauben und im Dienst als Diakon ist es mir wichtig, zunächst eine hörende Haltung gegenüber dem Willen Gottes einzunehmen und danach zu handeln“, erklärt er. Dies geschehe vor allem im täglichen Stundengebet, ein weiteres Element des geistlichen Dienstes. So lautet sein Weihespruch folgerichtig: „Deinen Willen zu tun, mein Gott, macht mir Freude und deine Weisung trage ich im Herzen.“ (Psalm 40,9). Wichtig ist für ihn die geistliche Gemeinschaft mit anderen Menschen: „Wenn wir in unseren Gemeinden gemeinsam einen geistlichen Weg gehen können, dann ist das eine sehr große Bereicherung und lässt andere Menschen wieder nach Gott fragen – darum geht es schließlich.“ Der erste Schritt auf dem Weg zum Diakon waren für Matthias Nasellu der Theologische Kurs sowie der Pastoralkurs in der Erzdiözese.

Die anschließende nebenberufliche kirchliche Ausbildung zum Diakon dauerte dann nochmals dreieinhalb Jahre. Sie ist ein persönlicher innerer Reifeprozess, der Zeit braucht, und ohne Rückhalt nicht möglich ist.

Und das ganz wörtlich: Der Ausbildung müssen der Ortspfarrer, die Pfarrgemeinde, der Erzbischof und die Ehefrau zustimmen – allerdings nicht bei ihm, da er ledig ist und sich bereits 2013 für die zölibatäre Lebensweise entschieden hat: „Ich habe diese Entscheidung bewusst gefällt – für mich ist das gelebtes Zeugnis der Nachfolge Christi.“

