Mehrere Verletzte bei Frontalzusammenstoß auf der B 292

Adelsheim/Oberschefflenz.Zu einem folgendschweren Unfall kam es am Donnerstag gegen 17.30 Uhr auf der B 292 zwischen Adelsheim und Oberschefflenz. Die 27-jährige Lenkerin eines VW Passat überholte von Adelsheim kommend in Fahrtrichtung Oberschefflenz eine Kolonne, bestehend aus mehreren Pkw sowie einem Sattelzug. In einer langgezogenen Rechtskurve kollidierte sie während des Überholvorgangs mit dem entgegenkommenden

...