„Meine Musik ist den Damen oft zu rockig“

„Meine Musik ist den Damen manchmal zu rockig. Trotzdem gibt es nach jeder Gymnastikstunde Applaus“, schmunzelt Gisela Fuchs, die beim SV Adelsheim seit 40 Jahren die Turnstunde leitet.

Adelsheim. Die Damengymnastikgruppe ist ein fester Bestandteil des SV Adelsheim, der in diesem Jahr mit einem Jubiläumssportfest vom 19. bis 22. Juli sein 100-jähriges Bestehen feiert. Die 20 Frauen, die sich unter der Leitung von Sportlehrerin Gisela Fuchs treffen, sind zwischen 50 und 80 Jahre alt und vermissen es sehr, wenn das Training in den Ferien ausfällt.

„Die Funktionsgymnastik mit Hanteln, Bällen und Bändern ist sehr abwechslungsreich und sorgt einfach auch für eine bessere Beweglichkeit“, erklärt Gisela Fuchs im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. Sie fügt an: „Nicht nur körperlich, sondern auch geistig.“

Darüber hinaus werde die Verbesserung von Muskelkraft, Ausdauer, Beweglichkeit, Mobilität, Balance und Körperhaltung gefördert. „Das wird den Frauen schnell bewusst, wenn sie mal nicht trainieren. Da muss man dranbleiben“, weiß die Gruppenleiterin aus eigener Erfahrung.

Ein regelmäßiges Training verbessere auch das Herz-Kreislauf-System und steigere das allgemeine Wohlbefinden. Die Übungsabende seien ideal für aktive Erwachsene. Ein normales alltagsübliches Maß an körperlicher Aktivität reiche völlig aus, um in das Training einzusteigen. Wer etwas für sich und seine Fitness tun möchte und Spaß an der Bewegung habe, könne jederzeit zum Probetraining kommen.

Gisela Fuchs selbst, die die Gruppe vor fast 40 Jahren übernommen hat, hatte die Chance auf ein Probetraining nicht. In den Jahren 1979/80 absolvierte sie ihr Referendariat in der heutigen Martin-von-Adelsheim-Schule. Die Frau aus Osterburken war damals in der Leichtathletik- und in der Volleyball-Abteilung des SV Adelsheim aktiv. Deshalb habe man sie gefragt, ob sie sich nicht vorstellen könne, die Damengymnastik zu leiten und sie eingeladen, doch mal vorbeizukommen.

„Das habe ich dann getan. Da warteten die Frauen schon ohne Trainerin auf mich und Lore Schneider fragte: ,Ja, fangen wir jetzt endlich an?“, schmunzelt Gisela Fuchs im Rückblick. So sei sie ohne große Umschweife zu ihrem Ehrenamt gekommen. Auch wenn sie am Anfang geglaubt habe, das sei nur eine Übergangslösung, habe sie es nie geschafft, die Frauen auf der Straße stehenzulassen. „Und es tut mir auch selbst gut“, gibt sie zu.

Die Gruppe sei sehr diszipliniert. „Die Frauen wertschätzen das Turnen und bekunden ihre Begeisterung. Das freut mich natürlich“, steht die Lehrerin, die in Hettingen an der Schule unterrichtet, hinter ihrer Turngruppe. „Alle Frauen, auch die Älteren, machen tapfer mit und sind froh, dass ich das Turnen noch mache“, so die Erfahrung der ausgebildeten Sportlehrerin. „Frauen, die auf Beweglichkeit achten, die sich bewusst im gesundheitlichen Bereich betätigen wollen, wissen auch, wie wichtig das für das tägliche Leben ist“, bringt es die Trainerin auf den Punkt.

Sie habe ein gutes Repertoire, weil sie auf 30 voll ausgearbeitete Gymnastikstunden zurückgreifen könne. „Da kann ich immer wieder kombinieren und anderes zusammenstellen. Und die wirklich guten Übungen sind ja immer die Gleichen“, meint die Sportlehrerin. Trotzdem sei die Gymnastikstunde natürlich kein Ersatz für die Krankengymnastik.

„Um unsere Gemeinschaft zu stärken, gibt es eine Weihnachtsfeier, einen Jahresabschluss und den Besuch von Sportfesten“, erzählt sie. Außerdem stehe nach der Übungsstunde meistens ein Besuch in einem Lokal an.

Im Sommer, wenn es in der Eckenberghalle zu heiß ist, laufen die Frauen im Eckenberg-Wald. „Da unterteilen wir uns dann in eine kleine und eine große Runde. Auf diese Weise wird es für niemanden zu viel.“

