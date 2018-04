Michael Deuser folgt auf Ralph Gaukel als Vorsitzender

Anzeige

Die traditionellen Frühlingsfeste der Stadtgruppe Osterburken im SPD-Ortsverein Bauland an Himmelfahrt in Hemsbach kamen bei den zahlreichen Besuchern wieder gut an.

Politische Termine waren der Besuch der SPD-Landesvorsitzenden Leni Breymeier im Kulturzentrum Adelsheim, die Baulandtouren 2016 und 2017 und die gut besuchte Versammlung mit dem Referat von MdB Lars Castelluci zusammen mit der damaligen Bundestagsabgeordneten Dr. Dorothee Schlegel in Schlierstadt.

Die vom SPD-Ortsverein Bauland angebotenen Kinderferienprogramme (Limeswanderung 2016, Tag auf der „Alla-Hopp-Anlage“ 2017) stießen auf große Resonanz bei den Kindern.

Am Ende seines Berichtes betonte Gaukel, dass der Zusammenschluss der Bauländer Ortsvereine folgerichtig gewesen sei. Der neue Ortsverein habe sich in den ersten beiden Jahren bewährt, müsse aber noch besser zusammenwachsen.

Nach 16 Jahren als Vorsitzender des ehemaligen Ortsvereins Adelsheim und des Ortsvereins Bauland sei es Zeit für neue Ideen. Deshalb und auch aus familiären Gründen werde er nicht mehr für das Amt des Vorsitzenden kandidieren, aber weiterhin im Vorstand aktiv mitarbeiten, erklärte er.

Engagement gewürdigt

Mit Werner Sabelhaus trete auch ein Urgestein der Bauländer Sozialdemokraten nicht mehr zur Wahl an. Gaukel ging bei der Verabschiedung auf den politischen Werdegang des langjährigen Vorstandsmitglieds ein. Sabelhaus war 1972 in die SPD eingetreten. Von 1975 bis 1982 war er Vorsitzender der SPD Osterburken. Von 1980 bis 2014 war er im Gemeinderat der Stadt Osterburken als Stadtrat und Fraktionsvorsitzender aktiv. 2010 wurde er für 30-jährige Zugehörigkeit mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet. In der Gründungsphase des neuen Ortsvereins Bauland war er eine tragende Stütze. Und er war als Schriftführer ein wichtiges Bindeglied im Vorstand.

Beim Kassenbericht von Kay Nultsch (Osterburken) wurden gute Bestandszahlen mitgeteilt, die sicherstellen, dass der SPD-Ortsverein Bauland auch weiterhin politisch kampagnenfähig bleibt. Wesentlich seien dabei allerdings die guten Erlöse aus den Frühlingsfesten der Stadtgruppe Osterburken im SPD-Ortsverein Bauland.

Der SPD-Ortsverein Bauland hat bei acht Neueintritten zurzeit 87 Mitglieder. Der von Erhard Kolesinski (Osterburken) beantragten Entlastung des Kassenwartes folgten die Mitglieder einstimmig.

Nach dem Beschluss der Mitglieder, die Zahl der Beisitzer im neu zu wählenden beschließenden Vorstand auf höchstens zwei festzulegen, leitete Leon Köpfle diese Neuwahlen. Die mit Mehrheit gewählten Vorstandsmitglieder sind: Vorsitzender Michael Deuser (Ravenstein), Stellvertreter Peter Bussemer (Seckach) und Ralph Gaukel (Adelsheim), Kassenwart Kay Nultsch (Osterburken) und Schriftführer und Pressewart Klaus Vogel (Osterburken).

Zu Beisitzern wurden Nicole Walter (Adelsheim) und Roman Mayer (Osterburken) gewählt. Kassenprüfer sind Ute Gräf (Ravenstein), Gerda Richter (Seckach) und Joachim Peters (Osterburken).

Bei seinem Impulsreferat ging MdL Georg Nelius unter anderem auf die Aufgabe „Die SPD erneuern“ ein. Die Bürger müssten die Sicherheit haben, dass ihre Lebensleistung und ihr tägliches Schaffen ausreichen, um den Alltag finanziell zu meistern und eine ausreichende Rente zu sichern. Demokratie sei kein Selbstläufer, sondern müsse täglich erarbeitet und notfalls auch streitig erkämpft werden.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 05.04.2018