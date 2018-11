Missglücktes Abbiegemanöver

Osterburken.Beim Abbiegen mit seinem Skoda hat ein 63-Jähriger am Donnerstag einen Ford Galaxy übersehen. Der Fahrer des Skoda war gegen 7.30 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Osterburken unterwegs. Als er nach Schöntal abbiegen wollte bemerkte er den Ford einer 47-Jährigen auf der Gegenfahrspur nicht. Aufgrund der Kollision schleuderte er mit seinem Wagen in die Einmündung der Landesstraße, wo er gegen den verkehrsbedingt haltenden Mitsubishi eines 38-Jährigen prallte. Infolge waren der Skoda und der Ford nicht mehr fahrbereit. Auch am Mitsubishi entstand Sachschaden. Insgesamt beträgt der Schaden an allen drei Fahrzeugen rund 26 000 Euro. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.12.2018