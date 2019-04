Mit 86 Stundenkilometern im Ort unterwegs

Adelsheim.Im Rahmen der Gemeinderatssitzung am Montagabend im Adelsheimer Rathaus berichtete Bürgermeister Klaus Gramlich über Geschwindigkeitskontrollen, die das Landratsamt im zweiten Halbjahr 2018 im Stadtgebiet von Adelsheim vorgenommen hatte.

Station in der Oberen Austraße

Demnach waren am 18. Juli zwischen 13.34 Uhr und 15.34 Uhr in der Oberen Austraße – dort sind 50 Stundenkilometer vorgeschrieben – von 895 gemessenen Fahrzeuge 42 zu schnell unterwegs, die höchste gemessene Geschwindigkeit war 78 Stundenkilometer.

Bußgelder wurden unter anderem verhängt gegen sechs Fahrer, die das Limit um elf bis 15 Stundenkilometer überschritten, einer fuhr zwischen 16 und 20 Stundenkilometern und drei Fahrer bis zu 25 Stundenkilometer zu schnell. Im selben Bereich waren am 4. August zwischen 8.48 Uhr bis 10.43 Uhr 756 Fahrzeuge unterwegs, 54 wurden beanstandet. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 71 Stundenkilometern. 13 Autofahrer waren zwischen elf und 15 Stundenkilometer zu schnell. Drei Autolenker waren zwischen 16 und 20 Stundenkilometer zu schnell und einer zwischen 21 und 25 Stundenkilometer.

Die dritte Messung in der Oberen Austraße fand am 4. September von 14.50 Uhr bis 16.50 Uhr statt. 941 Fahrzeuge wurden gemessen, 54 beanstandet. Die höchste gemessene Geschwindigkeit waren 86 Stundenkilometer. Von den 38 Fahrzeuglenkern, die ein Bußgeld bezahlen müssen, waren fünf zwischen 16 und 20 Stundenkilometer zu schnell und einer zwischen 21 und 25 Stundenkilometer.

Frühmorgens klappt es besser

Bei der vierten Messung am 15. Oktober zwischen 6.35 Uhr und 9.35 Uhr wurden von 1373 registrierten Fahrzeuge 27 beanstandet.

Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 71 Stundenkilometer. In dieser Zeit waren vier Fahrer zwischen elf und 15 Stundenkilometer, einer zwischen 21 und 25 Stundenkilometer zu schnell.

Eine weitere Messung fand in der Oberen Austraße am 27. November von 8.57 Uhr bis 10.58 Uhr statt. Von den 705 gemessenen Fahrzeuge wurden 23 beanstandet. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 66 Stundenkilometer. Sechs Fahrzeugen waren zwischen elf und 15 Stundenkilometer zu schnell, zwei Lenker überschritten die vorgeschriebene Geschwindigkeit um 16 bis 20 Stundenkilometer.

15 Autos in 30er-Zone zu schnell

Am 16. Juli zwischen 13.29 Uhr bis 15.30 Uhr fand zudem eine Tempokontrolle in der Baron-Carl-Straße im 30-Stundenkilometer-Bereich statt. 201 Fahrzeuge wurden gemessen, 15 wurden beanstandet. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 49 Stundenkilometer.

Bei vier Autofahrern lagen Geschwindigkeitsüberschreitungen zwischen elf und 15 Stundenkilometer. „Aufmerksame Autofahrer“, so Klaus Gramlich, „haben bemerkt, dass auch in der vergangenen Woche in der Oberen Austraße wieder „scharf“ gemessen wurde“. sab

