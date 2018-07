Mit Begegnung gelingt es

Anzeige

Alles wirkliche Leben ist Begegnung.“ Unter dieses Zitat von Martin Buber stellte die Martin-von-Adelsheim-Schule vor Kurzem ihre Entlassfeier.

Auch bei der Integrationsarbeit, die in Adelsheim sehr gut gelingt, hat es Bedeutung. Wie Integrationsmanagerin Enja Mächtlen in der Gemeinderatssitzung verdeutlichte, sind die Rahmenbedingungen die eine Seite. Mit Leben gefüllt wird das Ganze in Adelsheim durch den Helferkreis Asyl.

Hier sind Menschen ehrenamtlich im Einsatz, um die Flüchtlinge in ihrem praktischen Alltag zu unterstützen. Nicht einen Tag oder eine Woche, nein, kontinuierlich. Seit der Ankunft der Flüchtlinge in Adelsheim. Die Betreuung ist keine Eintagsfliege, sondern eine Daueraufgabe. Wenn man sich ihr stellt, kann Integration gelingen.