Mit brillantem Klang Zuhörer begeistert

In einem bunten und abwechslungsreichen Programm präsentierten Miniorchester, Jugendkapelle sowie Feuerwehr- und Stadtkapelle am Samstagabend in der Eckenberghalle im Rahmen ihres Jahreskonzertes ihr breitgefächertes Repertoire. Die Stücke reichten vom klassischen Marsch über bekannte Filmmelodien bis hin zum einfühlsamen Medley. Das Publikum war begeistert.