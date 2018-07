Mit großer fachlicher Kompetenz hat er sich Anerkennung verschafft

Anzeige

Schlierstadt.Im Rahmen eines Sommerfestes für die Mitarbeiter des Bauländer Kunststoffwerk (BKW) sowie deren Familien verabschiedete Geschäftsführer Karl Stuhl Gerhard Scheuermann nach 48 arbeitsreichen Jahren in der OKW-Gruppe in den verdienten Ruhestand. Scheuermann begann am 1. September 1970 eine Lehre als Werkzeugmacher bei der Firma OKW in Buchen, die er nach dreieinhalbjähriger Ausbildung erfolgreich abschloss. Gerne erinnert er sich an diese Zeit zurück, seine damalige Ausbildungsvergütung lag bei 150 DM monatlich. Seine tägliche Arbeitszeit während der Ausbildung: 7.45 bis 17 Uhr.

Nach seiner Ausbildung wurde Scheuermann als Werkzeugmacher fest bei OKW eingestellt und in der Reparaturabteilung eingesetzt. Sein erster Stundenlohn als ausgebildeter Werkzeugmacher lag bei 6,55 DM. Aus der Reparaturabteilung wurde dann die TESE (Technischer Service) unter der Leitung von Karl Heinz Dörsam. Diesen bezeichnet Scheuermann heute noch als seinen großen Förderer, der immer eine sehr gute Truppe zusammen hatte.

Nach seinem Zivildienst kehrte Scheuermann wieder in die TESE zurück – und hatte schon sehr früh Kontakt zum Werk Schlierstadt. Als dann 1986 intern die Stelle eines technischen Produktbetreuers ausgeschrieben war, bewarb er sich, wurde prompt befördert und entsprechend qualifiziert.