Mit silbernem Kombi Fahrzeug beschädigt

Osterburken.Die Polizei sucht nach einer Frau, die am Donnerstagvormittag mit ihrem silbernen Kombi auf einem Kundenparkplatz in Osterburken ausgeparkt und dabei einen schwarzen Mercedes-Benz beschädigt hat. Eine Zeugin konnte beobachten, dass die Unfallverursacherin auf dem Parkplatz an der Professor-Schumacher-Straße rückwärts fuhr und mit dem dort stehenden Mercedes kollidierte. An dessen vorderer Stoßstange entstand ein Sachschaden von circa 800 Euro. Auch der silberne Kombi wurde dabei beschädigt. Zeugen, die Hinweise auf die Fahrerin geben können, sollen sich unter Telefon 06281/9040 beim Polizeirevier Buchen melden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.03.2019