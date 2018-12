Mobilfunklöcher sind ein Ärgernis

Adelsheim.Im Rahmen der Gemeinderatssitzung am Montagabend berichtete Ralph Gaukel über eine schlechte Mobilfunkversorgung besonders in der Marktstraße und speziell im E-Netz. Gaukel regte an, die Stadtverwaltung solle den Dienstleister anschreiben. Bürgermeister Klaus Gramlich bestätigte, die Kritik sei auch an ihn bereits herangetragen worden. Auf Nachfrage sei man auf einen technischen Defekt

...