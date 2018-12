Modell des Bahnhofs zum Jubiläum

Die Frankenbahn feiert im kommenden Jahr einen runden Geburtstag. Die Strecke wurde am 27. September 1869 eingeweiht. Das Jubiläum wird 2019 in Sennfeld mit einer Ausstellung gefeiert.

Sennfeld/Walldürn. Die Mitglieder des historischen Arbeitskreises und andere Helfer bereiten in Sennfeld in der ehemaligen Synagoge eine Ausstellung vor, die den Bau der Strecke, Bahnhöfe und Bahnwärterhäuser in unserem Gebiet aufzeigt.

Ein Glanzlicht dieser Ausstellung ist ein HO-Modell des Sennfelder Bahnhofs mit Nebengebäude und Güterschuppen, das von Friedbert Günther gebaut wurde. Reinhold Lochmann und Siegmar Schneider vom Arbeitskreis waren im Eisenbahnmuseum in Walldürn und haben sich das fertige Modell angeschaut.

Viel Lob für das Modell

Und sie waren angesichts der Arbeit von Friedbert Günther voll des Lobes. „Wir sehen mit großer Freude, was hier entstanden ist.“ Friedbert Günther hat viel Erfahrung, was den Bau von Modellen von Bahnhofsgebäuden angeht.

Getroffen haben sich die Beteiligten im Walldürner „Haus der Bahn-Geschichte“ in der Hauptstraße. Im ehemaligen Haus „Bonn“ wird die Geschichte der Madonnenlandbahn von Seckach bis Miltenberg gezeigt. Und dort sind auch Modelle von Gebäuden entlang dieser Strecke zu sehen, die Friedbert Günther in vielen Arbeitsstunden gebaut hat. Daneben beheimatet das Museum noch viele weitere Dokumente zur Bahngeschichte.

Durch seine jahrelange Sammelleidenschaft ist Günther im Besitz von zahlreichen Fotos und Dokumenten über die gesamte Strecke der Madonnenlandbahn von Miltenberg bis Walldürn und der Stichbahn Walldürn-Hardheim. Weiter hat er es sich zum Hobby gemacht, alte zum Teil nicht mehr existierende Bahnhöfe der Madonnenlandbahn, Straßenübergänge oder Brücken im Modell nachzubauen.

Mit viel Sorgfalt und Liebe zum Detail hat er jetzt den Sennfelder Bahnhof nachgebaut. „Er hat mit hoher Genauigkeit auch Einzelheiten dargestellt und so ein kleines Gesamtkunstwerk geschaffen“, sagten Schneider und Lochmann. In Sennfeld habe man nur noch den etwas umgebauten Bahnhof. Günther hat den Bahnhof so nachgebaut, wie er sich früher präsentierte: mit Haupt- und Nebengebäuden. „In unserer Nachbargemeinde Roigheim dagegen lassen sich noch heute alle drei Gebäude wie im Modell in baulich gutem Zustand in Augenschein nehmen“, so die Mitglieder des Arbeitskreises. Die Bahnhöfe in Sennfeld und Roigheim wurden 1869 fast baugleich errichtet.

Dank dem Einsatz von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – Friedbert Günther ist einer davon – soll aus der Ausstellung etwas Schönes und Interessantes werden, freut man sich beim Arbeitskreis auf die Jubiläumsfeier.

Die Frankenbahn ist eine 180 Kilometer lange Eisenbahnstrecke im Norden Baden-Württembergs und im unterfränkischen Teil Bayerns, die Stuttgart über Heilbronn mit Würzburg verbindet. Der Name leitet sich von der Region Franken ab, durch die ein Großteil der Strecke verläuft.

Schon 1848 wurde im Königreich Württemberg der „Centralbahnabschnitt Stuttgart-Heilbronn“ in Betrieb genommen, gab Siegmar Schneider einen Einblick in die Historie. Nach Nord-Osten fehlte noch lange, fast zwei Jahrzehnte, der Anschluss ins Bayerische, nach Würzburg. Erst im Staatsvertrag von 1864 wurde dann die Strecke Bad Friedrichshall-Osterburken projektiert, gebaut und am 27. September 1869 eingeweiht. Die damals zuerst eingleisige Strecke hatte für das Frankenland und seine Anbindung an Heilbronn, Heidelberg und Würzburg große Bedeutung.

