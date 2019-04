Motorrad-Oldtimer werden gesucht

Anlässlich des 70. Jahrestages des legendären Motorradrennens im Jahr 1949 dreht sich beim diesjährigen „Adelsheimer Herbst“ am Sonntag, 13. Oktober, alles ums Motorrad.

Adelsheim. Beim großen Einkaufsfest in der Baulandgemeinde haben nicht nur die Geschäfte von 13 bis 17 Uhr geöffnet – es wird wieder sehr viel zu sehen und zum Staunen geben. Eindrucksvoll wird der Gewerbeverein die Geschichte und die Entwicklung des Motorrades dokumentieren und neben wertvollen Oldtimern auch neueste Fahrzeugtechnik präsentieren.

Motorradausstellung im Oktober

Abgerundet wird das Programm durch eine Stuntshow und eine imposante Ausstellung von Fahrzeugen, die zum Teil sogar im Zweiradmuseum von Neckarsulm stehen könnten.

Schon heute sucht der Gewerbeverein als Veranstalter des „Adelsheimer Herbstes“ Interessenten, die sich an der Motorradausstellung am Sonntag, 13. Oktober, beteiligen oder an der Präsentation der zehn ältesten Maschinen in der Innenstadt mit ihrem Motorrad teilnehmen möchten. Dies gilt auch für Aussteller aus diesem Fachbereich. Nähere Auskunft gibt es bei der Firma Optik Besser, Marktstraße 19, Telefon 0 62 91 /13 66. Anmeldeschluss ist der 1. Juli.

Zur Geschichte: Mit der Einführung der D-Mark am 20. Juni 1948 begannen die Bürger nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Wiederaufbau und vertrauten auf einen bescheidenen Anstieg des Lebensstandards. Alle waren froh, die Kriegswirren überstanden zu haben und so feierte man am 12. September 1948 das erste Heimatfest.

Höhepunkt des Festes war seinerzeit ein großes Radrennen, wobei dem Sieger vom damaligen Bürgermeister Friedrich Gerner als Siegesprämie ein halber Liter Schnaps überreicht wurde.

Nachdem das Heimatfest 1948 von großem Erfolg gekrönt war, beschloss man, im Jahr 1949 ebenfalls wieder ein Fest zu veranstalten, denn Grund zum Feiern hatte man gleich mehrfach. Die Idee des „Volksfestes“ war geboren.

Zum einen wurde die Kirnaubrücke eingeweiht, die im Krieg zerstört und zunächst durch eine provisorische Holzkonstruktion ersetzt wurde, zum anderen wurde die neue Landwirtschaftsschule, die 1948 ihren Betrieb aufnahm, mit der Ausstellung „Der Arbeitsbereich der Landfrau“ offiziell eingeweiht. Die Mitwirkung der Landwirtschaftsschule blieb ein fester Bestandteil der künftigen Volksfeste.

Grundstock für das Schwimmbad

Schon in den Vorkriegsjahren dachte man an den Bau eines Schwimmbades. Mit Mitteln künftiger Volksfeste sollte der Grundstock für das Schwimmbad gebildet werden.

Als große Zugnummer und Nachkriegsattraktion ging man an die Verwirklichung eines Motorradrennens bis 200 Kubikzentimeter, das von Amateurfahrern bestritten werden und dessen Erlös dem Bau des Schwimmbades zu Gute kommen sollte.

6000 Besucher verköstigt

Es war eine besondere Herausforderung für die Verantwortlichen, die zu erwartenden 5000 bis 6000 Besucher zu verköstigen. Da Lebensmittel noch knapp waren, wurde beim Kreisernährungsamt in Buchen der Antrag auf Sonderzuteilungen gestellt, dem stattgegeben wurde.

Am 22. August 1949 traf von der inneren Verwaltung in Karlsruhe die Genehmigung für das Motorradrennen ein, wobei diese noch Bedenken hegte, da die Rennstrecke durch die enge und gepflasterte Marktstraße führte. Bürgermeister Gerner sicherte aber die Auspolsterung der Gefahrenstellen mit Strohballen zum Schutz von Rennfahrern und Zuschauern zu.

28 Fahrer aus Adelsheim und Umgebung und sogar aus dem Schwarzwald gingen in den Klassen 100, 125 und 200 Kubikzentimeter an den Start. Als Sonderklasse fuhr auch das moderne NSU Neufabrikat in der „Foxklasse“ mit.

Der Rundkurs startete an der damals neuen Kirnaubrücke, führte über Marktstraße, Jakobsbrücke und Damberger Steige bis zur Wilhelm-Schmidt-Höhe, zurück über die neue Schefflenzer Straße und die Seckachbrücke zum Ausgangspunkt. Als Rennsieger konnte Peter Günther in der 125er Klasse zwei Sessel und eine Leselampe in Empfang nehmen. In der 200er Klasse siegte Walter Keilbach aus Oberkessach und erhielt als Prämie lederne Motorradbekleidung.

Zeitzeugen berichteten, dass sie sich am Renntag über zahlreiche Fußgänger und Radfahrer wunderten, die dem Baulandstädtchen zustrebten.

Die auswärtigen Rennfahrer in Adelsheim konnten ihre Gefährte auf den letzten Metern nur noch durch die dicht gedrängten Zuschauer schieben.

Besondere Schwierigkeiten bereitete den Rennfahrern das holprige Kopfsteinpflaster in der Marktstraße. Erstaunt waren sie indessen von der hervorragenden Rennorganisation und der guten Strohballenauspolsterung.

Die älteste Maschine, die am Rennen mitfuhr, war eine 100 Kubikzentimeter DKW, Baujahr 1931. o jüh

