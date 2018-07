Musikschüler stellten ihr Können unter Beweis

Anzeige

Mit Frida Vogt erklang die Gitarre. „Rock My Soul“ und „Die Tante aus Marokko“ waren ihre Vortragsstücke. Maja Singer mit „They Don’t Care About Us“ vom King of Pop Michael Jackson, Emily Heck mit dem klassischen Stück „Alter Tanz“ und Jule Flachsman mit einem schönen „Menuett“ ließen nacheinander das Klavier erklingen.

Die Blockflöte wurde von Lucy Schreck mit „Morning Has Broken“ und einem „Altdeutschen Tanz“ präsentiert. „Freude schöner Götterfunken“ aus der 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven spielte Maria Nenninger.

Danach ging es flott weiter: Emma Vogt zusammen mit Emilie Heck und „Rock Your Body“. Das Geschwisterduo Emely und Finja Deuser spielten „Ich lass für dich das Licht an“, ein Liebeslied von der Band Revolverheld mit Gitarre und Keyboard. Justin Gunt ließ das Lied „Shiny“ aus dem Film „Vaiana“ klingen. Mit dem Titel „ I See Fire“ aus der Hobbit-Filmtrilogie war dann Elias Haag zu hören.

Im Anschluss spielte Lukas Weißschädel auf dem Keyboard den Song „Wannsee“ von den „Toten Hosen“. Nach einer kurzen Pause ging es weiter mit Hannah Keller. Ihre Vorspieltstücke erklangen zuerst auf dem Keyboard und dann auf dem Klavier. Rockig wurde es mit Mariella Schmitt und dem Titel „Rock Around The Clock“. „Vielsaitig“ ging es mit Nino Heilig und Oliver Bischoff weiter, die ebenfalls „Ich lass für dich das Licht an“, diesmal als Gitarrendou präsentierten. Gleich danach erklang von dem deutschen Popmusiker Andreas Bourani das Lied „Hey“, gepielt von Maik Schuster. Maximilia Schmid spielte aus dem Film Fluch der Karibik die Melodie „He’s A Pirat“. Salina Dizigov den Song „Someone Like You“ von der Sängerin Adele. Beide auf dem Klavier. „99 Luftballons“ ist ein Popsong der Band Nena. Im Vorspiel sang und spielte ihn Jule Schneider. „Don’t By So Shy“ sagte dann Emma Keller mit ihrer Gitarre. Thandi Dörr spielte von John Legend den wunderschönen Hit „All Of Me“ auf dem Klavier. Gitarren erklangen wieder: Cornelius Ley hat sich den Titel „Bad Ideas“ von der Band „Alle Farben“ ausgesucht. Isabel Schmitt „Kompliment“ von den Sportfreunden Stiller. Lars Schmitt hatte den „Tango Facile“ von Renato Bui eingeübt, eine Melodie auf dem Akkordeon.

Felix Hertl ließ danach wieder das Klavier mit Renemees Lullaby erklingen und Alexa Graser sang und spielte als Solistin „To You“ von David Geater Feat. Nachdem Daniela Schmid in ihrer Schlussrede sich bei allen Mitwirkenden, ihren Kollegen Sabine Schmitt-Rother und Lorenz Schweizer, sowie bei Simone Heilig und ihrer Familie für die tolle Unterstützung und Zusammenarbeit bedankt hatte, erklang noch ein letztes mal das Klavier. Aus dem Soundtrack des Action- und Science-Fiction-Films Transformers erklang der Titel „Arrival To Earth“, gespielt von Tom Morschhäuser.

