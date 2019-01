Adelsheim.Auf einem Parkplatz neben der Bank in der Adelsheimer „Unteren Austraße“ wurde nach Angaben der Polizei am Dienstagmorgen in der Zeit zwischen 8 und 13 Uhr ein VW Golf beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, sollen sich mit der Polizei in Adelsheim, Telefon 0 62 91 / 64 87 70, in Verbindung setzen.

