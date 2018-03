Naturparadies wird vom Schlamm befreit

Anzeige

Feste bessern Vereinskasse auf

Arno Altmann ließ in Vertretung des Vorsitzenden Markus Stark das Vereinsjahr Revue passieren, wobei der Unterhalt der Fließgewässer und der Teichanlagen sowie die Gewässerpflege und der Artenschutz wieder im Mittelpunkt der Arbeit standen. Doch auch die Beteiligung am öffentlichen Leben, wie etwa die Teilnahme an Volksfest und Weihnachtsmarkt und natürlich die Durchführung des traditionellen Fischerfestes an Himmelfahrt sind Höhepunkte im Vereinsjahr.

Diese Veranstaltungen sind auch wichtig, so Altmann, denn neben der Gewässerpacht verschlingt der Unterhalt der Gewässer sehr viel Geld, das nur durch die Beteiligung an Veranstaltungen erwirtschaftet werden kann. In seinem ausführlichen Jahresbericht informierte Gewässerwart Arno Zilling über eine Fischbergung im Rinschbach durch eine Elektrobefischung, die aufgrund der Arbeiten zum Bau der neuen Umgehungsstraße erforderlich war. Alle Fische konnten so schonend umgesiedelt werden.

Sorgen bereitet den Fischern nach wie vor der stark zunehmende Kormoranbestand. Erst kürzlich wurden bis zu 80 Vögel an den Vereinsgewässern gezählt, die den Fischbestand erheblich dezimieren.

Ein weiteres Thema war die Fischwilderei, die Gewässerverschmutzung durch illegale Müllentsorgung sowie das vermehrte Vorkommen des nicht einheimischen Signalkrebses, der sich in den Gewässern ausbreitet.

Weiter berichtete Zilling über das Bibervorkommen an den Fließgewässern. Als sehr positiv wurde die Einrichtung von Kieslaichplätzen im Bereich des Adelsheimer Industriegebietes und an der Sennfelder Schlossbrücke für die heimischen Bachforellen gewertet.

Ferner wurden zahlreiche ökologische Maßnahmen zum Wohl der Tierwelt im und am Wasser praktiziert, Schongebiete gepflegt und weitere strukturelle Verbesserungen vorgenommen. Besonders freute sich Zilling über die vor mehreren Jahren angelaufene Fortführung des Äschen-Projektes. Bei diesem Artenschutzprogramm wurden wieder zahlreiche Äschen in den Vereinsgewässern eingesetzt. Ein Dank galt den privaten Spender, die dieses Projekt finanzieren.

Abschließend informierte Zilling über den „Fisch des Jahres“ 2018, den „Dreistachligen Stichling“. Mit der Wahl zum „Fisch des Jahres“ wird darauf hingewiesen, dass auch Kleinfischarten besondere Aufmerksamkeit verdienen. Jugendwart Mathias Megler veranstaltete im vergangenen Jahr mit seiner Jugendgruppe regelmäßige Fischen und beteiligte sich an Veranstaltungen. Im Rahmen der Jugendarbeit sensibilisierte er die Jungangler im Umgang mit der Natur und der heimischen Tierwelt im und am Wasser.

Vergnügungsausschussvorsitzender Wolfgang Mai ließ die Vereinsveranstaltungen sowie die Beteiligung bei öffentlichen Veranstaltungen Revue passieren, bevor Markus Mattern den Kassenbericht verlas. Die Kassenprüfer Jürgen Wagner und Karin Altmann bescheinigten ihm eine einwandfreie Kassenführung.

Aktion am Waldsee steht bevor

Breiten Raum nahm die Diskussion der Entschlammung des Waldsees ein. Der See wurde vor über 30 Jahren angelegt und hat sich zu einem Naturparadies für Tiere und Pflanzen entwickelt. Im Laufe der Jahre kam es zum Eintrag einer 40 bis 80 Zentimeter dicken Schlammschicht. Schon seit Jahren beschäftigt sich der Vorstand mit der Sanierung des Gewässers. Hierzu wurden verschiedene Fachfirmen zu Rate gezogen und unterschiedliche Arbeitsweisen vorgestellt. Nach einer ausführlichen Information und Diskussion beschlossen die Mitglieder die Freigabe hoher Vereinsgelder für die geplante Aktion, die in naher Zukunft stattfinden soll.

Breiten Raum nahm auch die Ehrung langjähriger Vereinsmitglieder ein. Hans-Jürgen Pittner gehört dem Verein seit 20 Jahren an. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden Rolf Grimm, Werner Röcker, Jörg Zimmermann, Wolfgang Friedlein und Kai Quinzer geehrt.

Bürgermeister Klaus Gramlich übermittelte die Grüße der Stadt und der Bürger. Er freute sich, dass man im vergangenen Jahr die Pachtverträge um weitere zwölf Jahre verlängern konnte, und dass man mit dem Sportfischerverein schon seit Jahrzehnten einen zuverlässigen Vertragspartner hat, der sich mit viel Herzblut um die Gewässerpflege sowie den Schutz der Tierwelt und Artenvielfalt in den Gewässern kümmert. Ein besonderer Dank ging an die Gewässerwarte für die enge und konstruktive Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung, wenn es um Maßnahmen an den Gewässern gehe. Grüße ließ auch Helmut Weniger vom Kleintierzuchtverein übermitteln. Ein weiteres Grußwort überbrachte der Sprecher der Hegegemeinschaft Jagst, Markus Hannemann, mit dem der Verein schon viele Jahre zusammenarbeitet und sich fachlich austauscht. jüh

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.03.2018