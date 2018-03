Negativtrend bei Entwicklung der Mitglieder

Anzeige

Kreissportleiters Reinhold Keller berichtete von Anlaufschwierigkeiten bei den Meisterschaften, da die Wettkampfklassen vom DSB geändert wurden.

Er mahnte die Bestellung eines Stellvertreters an und dankte allen Helfern bei den Kreismeisterschaften für ihre Mitarbeit. Kreisschatzmeister Kai Frank zeigte ein positives Bild der finanziellen Situation und die Kassenprüfer Johannes Schlegel und Armin Schweizer konnten der Versammlung eine einwandfreien Führung der Kassengeschäfte bestätigen.

Siegfried Richter als Kreisjugendleiter und Stefan Eid, Trainer des Kreisleistungszentrums, gaben der Versammlung einen ausführlichen Einblick in die Aktivitäten und die Förderung der Jungschützen.

Insgesamt 18 Nachwuchsschützen wurden geschult, wobei im Schnitt acht Teilnehmer pro Termin dabei waren. Stefan Eid dankte dem Kreis für die Anschaffung eines Scatt-Gerätes, das bei der Technikschulung eine wertvolle Hilfe ist, und empfahl den Vereinen für ihren Nachwuchs das KLZ-Angebot zu nutzen. Kreisschulungsleiter Jürgen Berg informierte zu Änderungen im Waffenrecht und stellte das geplante Schulungsangebot des Kreises vor.

Abschließend informierten Kreisdamenleiterin Edith Ruttmar, die Referenten der verschiedenen Waffenarten, für Schwarzpulver Gabi Kuhn sowie für Freie Pistole Wilfried Nickel, und die Run-denwettkampfleiter, Rebecca Wallrapp, Manfred Mechler, Werner Mächtel und Willi Biemer, über die Aktivitäten in ihren Bereichen.

Nachdem eine Aussprache über die Berichte nicht gewünscht war, übernahm Oberschützenmeister Armin Schweizer, Adelsheim, den nächsten Punkt der Tagesordnung. Er dankte dem Kreisvorstand für die geleistete Arbeit und auf seinen Antrag erteilte die Versammlung einstimmig die Entlastung. Danach wurden die Kassenprüfer Armin Schweizer, Adelsheim und Johannes Schlegel, Dornberg für ein weiteres Jahr einstimmig bestellt.

Kreisschützenmeister Werner Mächtel nutzte den Rahmen dieser Kreishauptversammlung um Armin Schweizer, SG Adelsheim, für seine langjährige Vorstandstätigkeit im Verein, davon 20 Jahre als Oberschützenmeister, im Auftrag des Badischen Sportschützenverbandes mit dem großen Greif in Silber auszuzeichnen. Diese Ehrung war für den Landesschützentag 2017 geplant konnte jedoch aus terminlichen Gründen nicht durchgeführt werden.

Mit einem Ausblick für das Jahr 2018, in dem Kreisschützenmeister Werner Mächtel an wichtige Termine erinnerte, speziell wurde das 50-jährige Bestehen des SV Schweinberg am 9. Mai, die Sitzung der Sportleiter am 6. Juli, das Kreisschützenfest am 9. September, der Kreiskönigsball am 24. November sowie die Kreisherbstsitzung am 7. Dezember genannt, endete eine harmo-nisch verlaufene Kreishauptversammlung des Sportschützenkreises Buchen. Willi Biemer

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.03.2018