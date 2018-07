„Nein – Angst hatte ich eigentlich nie“

Nach über 30 Jahren als stellvertretende Leiterin der Jugendvollzugsanstalt Adelsheim (im Hintergrund) geht Maida Dietlein Ende Juli in den Ruhestand. Gestern gab sie die Schlüssel ab, die sie in den vergangenen Jahrzehnten so oft vor und hinter sich umdrehte.

© Sabine Braun