Nelli Recke ist in diesem Jahr Schulsiegerin

Adelsheim.Der Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels startete unter dem Motto „60 Jahre vorlesen und kein Ende!“ in die Jubiläumsrunde. Natürlich wollten und sollten auch die Schüler der Martin-von-Adelsheim-Schule dabei nicht fehlen.

Nicht der Wettkampfcharakter soll im Vordergrund stehen, sondern die Lesemotivation der Schüler soll angefeuert werden. So wurde der Lesespaß in den drei sechsten Klassen in den Vordergrund gestellt.

Lautes Vorlesen

Neben dem lauten Vorlesen wurde die Zeit auch dazu genutzt, Lieblingsbücher in den Unterricht mitzubringen, die beste Vorlesestelle zu finden und eine Buchpräsentation vorzubereiten.

Mit Hilfe eines Bewertungsrasters wählten die jeweiligen Deutschlehrerinnen und die Mitschüler/innen ihre beiden Klassensieger: Mailine Kernbach, Nelli Recke (6a), Flavio Deribo, Lena Utz (6b), Adrian Reinhold, Laura Höhn (6c).

Auf die Jury, die aus diesen sechs Klassensiegern eine oder einen Schulsieger küren sollte, kam keine leichte Aufgabe zu. Sie bestand aus der Schulleitung Veronika Köpfle und Margit Huth, den Deutschlehrerinnen und einer Siegerin aus den Vorjahren. Die Kinder lasen aus einem selbst gewählten Buch etwa drei Minuten vor. Danach musste jeder Klassensieger noch einen völlig unbekannten Text bewältigen. Am Ende setzte sich Nelli Recke als Siegerin durch. Sie wird die Schule beim Kreisentscheid vertreten.

