Neue Nutzung für den „Engel“

Eine neue Nutzung für den ehemaligen Gasthof „Engel“ in Sennfeld war Thema im Technischen Ausschuss der Stadt Adelsheim. © Jürgen Häfner

Adelsheim.Der ehemalige Gasthof „Engel“ in Sennfeld bekommt eine neue Nutzung: Der Technische Ausschuss hat am Montagabend einem Antrag zur Umnutzung des Gastraums im Erdgeschoss zum Gemeinschaftsraum einhellig zugestimmt. In dem traditionsreichen Gebäude an der Hauptstraße wird eine Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung, beziehungsweise eine Familienwohngruppe einziehen.

Zum Ende des Jahres 2017

...

Mittwoch, 09.05.2018