Neue Verwaltungsgebührensatzung verabschiedet

Adelsheim.Mit der Verwaltungsgebührensatzung befasste sich der Gemeinderat am Montagabend in seiner Sitzung. Durch eine Rechtsänderung muss die Verwaltungsgebührensatzung neu gefasst und das dazugehörige Gebührenverzeichnis angepasst werden. „Wir müssen klarstellen, dass wir keine Gewinne erzielen und der Aufwand muss nachvollziehbar sein“, verdeutlichte Bürgermeister Klaus Gramlich. Der durchschnittliche Stundensatz ergebe sich aus den Personalkosten, den Sachkosten und den Gemeinkosten, verdeutlichte Kämmerer Rainer Schöll und rechnete vor, dass sich für Adelsheim durchschnittliche Kosten von 50 Euro pro Arbeitsstunde ergeben. Ohne Gegenstimme erteilte der Gemeinderat der Verwaltungsgebührensatzung seine Zustimmung.

Die Gemeindeprüfungsanstalt hat in Adelsheim die Jahre 2013 bis 2016 geprüft. Kämmerer Rainer Schöll verdeutlichte, dass die GPA festgestellt habe, dass die Verwaltung ordnungsgemäß gearbeitet hat. Die Stellungnahmen zu den einzelnen Punkten stellte er detailliert vor. Die Stadträte Edgar Kraft, Heide Lochmann und Elisabeth Baier lobten die Arbeit der Verwaltung, die vor allem nebenbei noch die Umstellung auf das neue Haushaltsrecht bewerkstelligt habe. Zustimmend nahm der Gemeinderat Kenntnis von der Finanzprüfung.

Bürgermeister Gramlich teilte zum Abschluss den Sitzungsplan für das neue Jahr mit. Sitzungen des Gemeinderates sind danach am 28. Januar, 25. Februar, 18. März, 8. April, 13. Mai, 3. Juni, 15. Juli mit Verabschiedung und Konstituierung des Gemeinderates, 22. Juli, 16. September mit Verpflichtung des Bürgermeisters, 23. September, 21. Oktober, 18. November und 16. Dezember.

Die Klausurtagung des Gemeinderates findet am 30. November statt. Die Sitzungen des Ausschusses Adelsheim sind am 1. April und am 30. September. dani

