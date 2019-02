Neuer Tennisplatz wird dieses Jahr fertig

Bei der Jahreshauptversammlung des Tennisclubs Schwarz-Weiß Adelsheim im Tennisheim, präsentierte sich der TC als eine intakte große Familie.

Adelsheim. Der TC ist vehement mit verschiedenen Maßnahmen und Aktionen auf der Suche nach Kindern- und Jugendlichen, um den Verein auch in die Zukunft führen zu können. Eine Kooperation mit dem TC Sennfeld im Jugendbereich wurde eingegangen. Fünf Mannschaften nahmen an der Meden-Saison teil. Außerdem gestaltete der TC das öffentliche Leben mit.

Viele Aktivitäten

Vorsitzender Bernd Hofmann, schon 30 Jahre im Amt, zeigte sich bei seiner Begrüßung erfreut über das Erscheinen zahlreicher Mitglieder. Wie auch in den zurückliegenden Jahren habe der TC im vergangenen Jahr wieder am Volksfest teilgenommen. Der Platz zwischen dem alten und neuen Rathaus wurde bewirtschaftet. Zuvor begann die Meden-Saison. Im September fanden die Clubmeisterschaften statt.

Das Herbstfest im Clubhaus, mit Ehrung der Clubmeister, sei von vielen Mitgliedern dankbar angenommen worden. „Im Dezember war der TC wieder am Adelsheimer Weihnachtsmarkt vertreten“, blickte der Vorsitzende zurück.

Nicht nur wegen des tollen Wetters, sondern auch aufgrund des Angebotes konnten gute Einnahmen erzielt werden. Im Sommer fand wieder der Mittwochsstammtisch statt. Dieser werde nach wie vor von den Mitgliedern gut angenommen. Bedauerlicherweise sei allerdings ein Umsatzrückgang zu verzeichnen gewesen.

In den letzten Tagen fanden hinter dem Clubhaus Ausgrabungsarbeiten statt. Wie bereits in der letzten Generalversammlung berichtet, trat die Stadt Adelsheim an den TC heran mit der Bitte, für den Neubau der Eckenberghalle den unteren Tennisplatz zur Verfügung zu stellen.

Dieser Bitte sei man gerne nachgekommen, unter der Voraussetzung, dass dem TC Adelsheim wieder ein neuer dritter Platz zur Verfügung gestellt wird. „Dieser dritte Platz wird gerade hinter dem Clubheim gebaut“, informierte der Vorsitzende.

Er dankte der Stadt Adelsheim, dem Land Baden-Württemberg und Schulleiter Meinolf Stendebach vom Eckenberg-Gymnasium, der sich dafür einsetzte, dass das Gelände zur Nutzung dem TC überlassen wurde. Es sei davon auszugehen, dass der neue Tennisplatz noch im Laufe dieses Jahres fertiggestellt und auch noch benutzt werden könne.

Für die anstehenden Meden-Spiele werde man wohl vorübergehend mit zwei Plätzen auskommen müssen. Der Vorsitzende dankte dem TC Sennfeld für die Zusage, falls erforderlich, Plätze für die Meden-Spiele zur Verfügung zu stellen. Zum Abschluss bedankte sich Hofmann bei seinen Vorstandskollegen, der neuen Schatzmeisterin Laura Röcker, dem ehemaligen Kassenwart Erwin Schork, der immer zur Seite stand, wenn er benötigt worden sei, sowie bei Horst Geier für seinen unermüdlichen Einsatz zum Wohle des TC.

Im Anschluss wurden vom Vorsitzenden und Horst Geier langjährige Mitglieder geehrt. Für zehn Jahre: Gabriele Genieser, Vanessa Latusinski, Bernhard Reichert und Melanie Seitz. Für 25 Jahre: Florian Belz und Maximilian Günther. Und für 40 Jahre: Hans Biller.

Über die sportlichen Aktivitäten informierte Sport- und Jugendwart Thomas Funk. Der TC nahm mit zwei Herren, zwei Damen und einer Herren-50-Mannschaft an der Meden-Saison teil. Die erste Herrenmannschaft spielte in der 2. Bezirksklasse (vierte Liga in Baden), gewann sechs und verlor zwei Spiele. Sie erreichte unter sieben Mannschaften den 3. Tabellenplatz.

Die zweite Herrenmannschaft spielte in der 1. Kreisliga (sechste Liga in Baden), gewann zwei und verlor vier Spiele. Die erste Damenmannschaft nahm in der 1. Bezirksklasse (3. Liga in Baden) an den Meden-Spielen teil. Von sechs Spielen wurden fünf verloren. Mit dem letzten gewonnenen Spiel wurde der Abstieg verhindert. Die zweite Damenmannschaft spielte in der 1. Kreisliga (sechste Liga in Baden). Von den sechs Spielen wurden drei gewonnen und drei verloren. Die Herrenmannschaft 50 war in der 2. Bezirksklasse aktiv (3. Liga in Baden). Von den sechs Spielen wurden vier verloren und zwei gewonnen.

„Eine Jugendmannschaft konnte nicht gestellt werden, da die Jugendspieler die Seniorenmannschaften verstärkten“, so Funk. Der TC Adelsheim geht für die Zukunft neue Wege und kooperiert im Jugendbereich mit dem TC Sennfeld, erklärte er weiter. Zurzeit fehle es an Nachwuchs. Es werde aber vehement um Nachwuchs geworben.

Daneben werde im Sommer ein Schnuppertraining angeboten. Zusätzlich gebe es weitere Kooperationen mit dem Eckenberg-Gymnasium und der Martin-von-Adelsheim-Schule.

Daniel Reinhard aus Sennfeld konnte als Trainer für den Herren- und Damenbereich gewonnen werden und werde als Spieler die 1. Herrenmannschaft verstärken. Am 22. Juni wird ein Mitternachtsturnier für die Mitglieder sowie auch für Mitglieder des TC Sennfeld, durchgeführt. Ein „Jedermann-Turnier“ für Nichtmitglieder sei in Planung. In der kommenden Meden-Saison werden die Mannschaften wie im Jahr zuvor um Punkte kämpfen, so Thomas Funk abschließend.

„Kooperation wichtig“

Schatzmeisterin Laura Röcker legte die Ein- und Ausgaben offen. Die Kassenprüfer Peter Stöckle, Erwin Schork und Ursula Biber-Perle bestätigten eine einwandfreie Kassenführung. Auf Antrag von Peter Stöckle wurde die Schatzmeisterin einstimmig entlastet.

Bürgermeisterstellvertreter Edgar Kraft übermittelte danach die Grüße von Bürgermeister Klaus Gramlich, des Gemeinderates und der Bürger. Er dankte dem Verein für die Teilnahme am Volksfest und am Weihnachtsmarkt. Die Kooperation mit dem TC Sennfeld im Jugendbereich sei für die Zukunft wichtig, stellte Kraft fest.

Zum Abschluss informierte Horst Geier noch über die Teilnahme am Volksfest, Weihnachtsmarkt und über das Herrichten der beiden Plätze, wofür er um Mithilfe bat. jüh

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.02.2019